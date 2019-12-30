Украинский режиссер пристыдил Зеленского и "Квартал" за сериал "Сваты"

Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев предложил бы президенту Украины Владимиру Зеленскому съездить с ним в Крым и посмотреть в глаза детям, чьи родители находятся сегодня в СИЗО лишь за то, что в феврале 2014-го они вышли на улицы своих городов с украинскими флагами и выразили протест против оккупации полуострова Россией.

Об этом режиссер фильма "Киборги" упомянул в интервью проекту "Досье" на канале "Еспресо". Говоря о сериале "Сваты" студии "Квартал 95", Сеитаблаев высказал непонимание того, как актер, поддержавший аннексию Крыма (Федор Добронравов), может играть в украинском сериале и получать активную поддержку его создателей.

"Я не понимаю, как можно быть гражданином страны и при этом не чувствовать… допускать такое мнение, что человека, который откровенно поддерживает оккупацию твоей страны, ты можешь снимать в своих фильмах. Добиваться через суд, и добиться наконец возобновления этого сериала. Тем более, если ты — президент. Это вообще не монтируется у меня ни в голове, ни в сердце", - отметил режиссер.

Как добавил Сеитаблаев, в этой ситуации он видит прямую поддержку заявлений Добронравова, что же касается определения "бизнес" для сериала "Сваты", его режиссер назвал "бизнесом на крови".

Когда же ведущий поинтересовался, что при личной встрече Сеитаблаев посоветовал бы гаранту, режиссер напомнил о жителях полуострова, которые до сих пор остаются в неволе: "Я бы предложил ему поехать со мной в Крым и посмотреть в глаза этим почти трем сотням детей, родители которых сидят сегодня в СИЗО или российской тюрьме..."

Напомним, 27 ноября 2017 года Минкульт внес актера "Сватов" Федора Добронравова в "черный список" из-за его пророссийской позиции. Актеру запретили въезд в Украину. После этого Госкино запретило прокат сериала на украинском телевидении.

27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд Добронравову и признал аннулирование лицензии сериала незаконным, после чего канал "1+1" анонсировал возвращение "Сватов" на экраны.

Российского актера Федора Добронравова исключили из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.