Вокруг возвращения "Сватов" не утихают скандалы: Госкино призвали лишить сериал лицензии

Представители общественных организаций обратились в Государственное агентство по вопросам кино с просьбой аннулировать прокатное удостоверение сериала "Сваты" юмористической студии "Квартал 95". С 1 июля впервые после запрета фильм снова вышел в эфир канала "1+1".

Как пишет "Громадське" со ссылкой на Сергея Стуканова, члена экспертной комиссии при Госкино, сериал подпадает под запрет в Украине, так как в нем появляется символика РФ и работники правоохранительных органов страны-агрессора, что запрещено законом.

"Я уже не говорю, что в шестом сезоне, который начал показывать телеканал, появляется портрет президента Путина, Сталина, появляется "Георгиевская лента", которая так же признана враждебной символикой, но уже по другим законам, в частности о декоммунизации. Шестой сезон не должен быть сейчас на экранах", - подчеркнул Стуканов.

В связи с этим общественные организации обратились в Госкино с просьбой аннулировать прокатное удостоверение сериала. По мнению Стуканова, агентство имеет все для этого основания и может даже не обращаться к экспертной комиссии.

Напомним, 27 ноября 2017 года Минкульт внес актера "Сватов" Федора Добронравова в "черный список" из-за его пророссийской позиции. Актеру запретили въезд в Украину. После этого Госкино запретило прокат сериала на украинском телевидении.

27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд Добронравову и признал аннулирование лицензии сериала незаконным, после чего "1+1" анонсировал возвращение "Сватов" на экраны.

Российского актера Федора Добронравова, звезду сериала "Сваты", исключили из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

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