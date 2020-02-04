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KHAYAT представил конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение-2020

Певец выступит во втором полуфинале под номером 6

вторник, 4 февраля 2020, 11:40
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Молодой украинский певец KHAYAT (Андрей Хайат) презентовал песню CALL FOR LOVE, с которой поборется за право представлять нашу страну на Евровидении-2020 в Роттердаме (Нидерланды).

Премьера трека состоялась 4 февраля на YouTube-канале музыканта. В композиции певец соединил современную электронную музыку и украинские мотивы. Как подчеркивает KHAYAT, для него важно, чтобы песня Украины на Евровидении содержала аспект национальной идентификации.

Конкурсная песня Андрея покорила поклонников буквально с первых нот. Многие отметили, что она обязательно должна прозвучать на конкурсе в Роттердаме.

"Вау, новый Khayat. Это однозначно заслуживает звучать на сцене Евровидения", "Потрясающий трек! Этно-проигрыш вообще бомба. Буду болеть за тебя второй год подряд. Надеюсь на этот раз у тебя все сложится и мы увидим тебя в Роттердаме!", "Это невероятно! С первых секунд ушла в космос. Спасибо за это! Только Хайат на Евро!", "Вот он представитель Украины", - пишут фанаты под роликом.

Андрей Хайат получил известность после участия в шоу "Голос країни-9". На проекте вокалист был подопечным Тины Кароль и сумел дойти до суперфинала.

Кроме выступления в вокальном шоу, KHAYAT также отличился участием в Нацотборе на Евровидение-2019. В прошлом году музыкант получил большую поддержку аудитории и теперь снова поборется за право выступить на самом престижном музыкальном конкурсе Европы. Выступление певца состоится во втором полуфинале, который пройдет 15 февраля.

  • До старта первого полуфинала остается несколько дней, и к этому времени раскрыть свои конкурсные треки решились не все. theLime собрал в одном материале все представленные на сегодняшний день песни участников обоих полуфиналов Нацотбора.
  • Тем временем организаторы Евровидения-2020 провели первую жеребьевку и распределили страны-участницы по двум полуфиналам конкурса, которые пройдут в Роттердаме (Нидерланды) 12 и 14 мая.

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