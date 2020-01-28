На Евровидении-2020 объявили порядок выступления участников - какой полуфинал достался Украине

Представитель Украины на Евровидении-2020 в Роттердаме (Нидерланды) выступит во второй части первого полуфинала, который состоится уже 12 мая. Номер Украины станет заключительным в первом этапе конкурса.

Об этом свидетельствуют результаты жеребьевки, опубликованные на международном сайте песенного конкурса. Порядок всех стран-участниц выглядит следующим образом:

Фото: eurovisionworld.com

Вместе с представителем Украины в первом полуфинале также выступят артисты из Австралии, Беларуси, Ирландии, Литвы, Северной Македонии, России, Словении, Швеции, Азербайджана, Бельгии, Хорватии, Кипра, Израиля, Мальты, Норвегии и Румынии. Напомним, что жеребьевка определяет порядок выступления стран в рандомном порядке.

Фото: eurovisionworld.com

Второй полуфинал Евровидения-2020 состоится 14 мая и в нем выступят все остальные государства кроме Италии, Франции, Великобритании, Испании и Германии. Эти пять стран являются представителями так называемой "Большой пятерки" и основателями песенного конкурса. А поэтому ежегодно автоматически проходят сразу в финал.

Что же касается представителя Украины, его выберут уже в феврале этого года в рамках Национального отбора, который пройдет в три этапа - 8, 15 февраля (первый и второй полуфиналы) и 22 февраля (финал).

В январе в организаторы Национального отбора представили список его участников, в который вошли 16 артистов. Не разобрались, кто такие [O], FO SHO, GO-A и что они поют? Здесь мы рассказываем главное о претендентах на Евровидение-2020 от Украины, а также слушаем их хиты.

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