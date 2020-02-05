Больше не могу: Сашко Положинский уходит из группы "Тартак"

Украинский певец и музыкант Сашко Положинский прекращает свою деятельность в группе "Тартак", которую собрал еще в 1996 году, а также в сайд-проекте "Був’є". Об этом он сообщил вечером 5 февраля, опубликовав в Facebook короткое видеообращение.

"Я решил прекратить участие в значительной части своей жизни - я больше не буду выступать с "Тартаком", не буду выступать с "Був’є". Все это печально, больно и непросто. Но я понял, что все. Больше не могу", - отметил на видео музыкант.

Положинский призвал поклонников не впадать в депрессию, ведь вместе они провели счастливые годы, а также попросил удержаться от личных и публичных расспросов на эту тему: "Есть как есть. Решение уже принято и обжалованию не подлежит", - добавил он.

Сам же о причинах такого решения Положинский говорить не стал, лишь подчеркнул, что она никоим образом не связано с удержанием под стражей его друга и коллеги Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Видео Положинский записал вскоре после очередного заседания суда по делу приятеля.

Довольно скоро ролик собрал в соцсети более 6 тыс. просмотров. В комментариях поклонники группы выразили свое огорчение, а также поддержку музыканту: "Саша, мы с тобой", "Спасибо за все. Сердце на части", - пишут под постом Положинского.

Напомним, группа "Тартак" существует уже 23 года и выпустила за это время 10 студийных альбомов. На момент основания, в 1996-м, в ее составе были Сашко Положинский и Василий Зинкевич-младший. Позже к ним присоединились Андрей Благун и Андрей Самойло. В этом составе группа-победитель фестиваля "Червона рута-1997" объехала с концертами всю Украину.

В 2018 году theLime пообщался с Сашком Положинским. В интервью музыкант подискутировал о переменах в Украине после Майдана, квотах на радио и войне с РФ.

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