Украинские знаменитости сняли клип к песне Андрея Антоненко - подозреваемого в убийстве Павла Шеремета

Украинские музыканты, актеры, радиоведущие и режиссеры снялись в клипе к песне "Сенс" музыканта Андрея Антоненко, более известного под сценическим именем Riffmaster, которого сегодня подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Новой видеоработой ее авторы и участники изъявили желание жить в сильном правовом государстве, где закон, право на защиту и презумпция невиновности является базовыми ценностями.

В черно-белом ролике режиссера Елены Божко снялись фронтмен группы "Тартак" и близкий друг Антоненко Александр Положинский, лидер "СКАЙ" Олег Собчук, радиоведущие Соня Сотник и Сергей Кузин, певица Анастасия "Стасик" Шевченко, режиссеры Ахтем Сеитаблаев и Виктор Придувалов, участники ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко, Олег "Фагот" Михайлюта, солист o.Torvald Женя Галич и другие.

Напомним, Андрея Антоненко задержали 12 декабря 2019 года как одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. При этом доказательства следствия, представленные вскоре на брифинге, не убедили общественность в причастности музыканта и участника АТО к преступлению.

Сам Андрей Антоненко в обращении из СИЗО назвал свое дело "подлой провокацией".

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