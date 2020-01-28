RU  UA

Лайм

Украинские знаменитости сняли клип к песне Андрея Антоненко - подозреваемого в убийстве Павла Шеремета

Новой видеоработой ее авторы и участники сделали важное заявление

вторник, 28 января 2020, 13:38
читати статтю українською

Украинские музыканты, актеры, радиоведущие и режиссеры снялись в клипе к песне "Сенс" музыканта Андрея Антоненко, более известного под сценическим именем Riffmaster, которого сегодня подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Новой видеоработой ее авторы и участники изъявили желание жить в сильном правовом государстве, где закон, право на защиту и презумпция невиновности является базовыми ценностями.

В черно-белом ролике режиссера Елены Божко снялись фронтмен группы "Тартак" и близкий друг Антоненко Александр Положинский, лидер "СКАЙ" Олег Собчук, радиоведущие Соня Сотник и Сергей Кузин, певица Анастасия "Стасик" Шевченко, режиссеры Ахтем Сеитаблаев и Виктор Придувалов, участники ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко, Олег "Фагот" Михайлюта, солист o.Torvald Женя Галич и другие.

  • Напомним, Андрея Антоненко задержали 12 декабря 2019 года как одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. При этом доказательства следствия, представленные вскоре на брифинге, не убедили общественность в причастности музыканта и участника АТО к преступлению.
  • Сам Андрей Антоненко в обращении из СИЗО назвал свое дело "подлой провокацией".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Топ-лауреатом "Грэмми" стала Билли Айлиш, но победил все равно костюм Билли Портера - о нем говорят все

Казалось, Портеру уже не превзойти свой легендарный смокинг-платье

Сталлоне, Джей Ло, Вин Дизель: звезды массово чтут память погибшего Коби Брайанта

26 января легенда NBA Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета

В Лос-Анджелесе раздали премии Грэмми-2020 - одна из статуэток досталась украинке

Особенно успешной 62-я церемония Грэмми-2020 стала для 18-летней Билли Айлиш

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: