Студент из Украины подписал контракт со Стивеном Кингом - теперь у него есть год, чтобы снять фильм

Украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт с писателем Стивеном Кингом и получил права на экранизацию романа "Велотренажер" (2008) всего за $1. На реализацию проекта у парня есть время лишь до конца 2020 года.

Ранее Кинг запустил программу Dollar Baby, в рамках которой продает права на экранизацию своих рассказов школьникам и студентам-кинематографистам. Отправив заявку, 19-летний Лавренюк получил положительный ответ и теперь намерен снять свой дебютный короткометражный фильм. Этим самым студент надеется продолжить дело отца, генпродюсера Solar Media Entertainment, пишет Yabl.

Валентин ЛавренюкФото: yabl.ua

"Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же как когда-то протянули мне", - комментирует свой проект Dollar Baby Стивен Кинг. Ежегодно писатель подписывает от пяти до десяти подобный контрактов, однако условия не так просты.

Права на экранизацию предоставляются лишь на один год. При этом дальнейший выход фильма в широкий прокат будет возможен лишь после личного разрешения Стивена Кинга. Снять свой дебютный фильм Валентин планирует уже до конца этого года.

Сюжет произведения "Велотренажер" рассказывает о художнике по имени Ричард Сифкиц. Пытаясь похудеть, он упорно крутит педали тренажера в подвале своего дома. Но чем больше Сифкиц увлекается похудением, тем чаще его преследуют жуткие иллюзии.

Что ж, пожелаем Валентину удачи!

Стивен Кинг - один из самых известных и тиражируемых писателей США, также известный под прозвищем "король мистики и ужасов". На сегодняшний день писатель продал более 350 млн книг по всему миру.

Ранее также стало известно, что культовый роман Стивена Кинга "Керри" получит новую экранизацию в виде сериала. Она станет уже четвертой с 1976 года.

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