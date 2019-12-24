RU  UA

Лайм

Культовый роман Стивена Кинга получит новую экранизацию в виде сериала

Эта экранизация "Кэрри" станет четвертой с 1976 года

вторник, 24 декабря 2019, 18:07
читати статтю українською

В 2019 году количество заявленных экранизаций Стивена Кинга достигло рекордной отметки. На сей раз издание Deadline подтвердило, что роман ужасов "Кэрри" получит новейшую адаптацию в виде мини-сериала для канала FX.

Кадр из фильма "Кэрри" 1976 года

Проект находится на ранней стадии разработки, и автор его сценария еще не заявлен. По сюжету, робкую школьницу Кэрри обижают одноклассники и строгая религиозная мать. Когда девушка открывает в себе телекинетические способности, жестокая шутка над ней оборачивается ужасной трагедией на выпускном балу.

Предыдущая экранизация "Кэрри" вышла всего 6 лет назад. В фильме 2013 года роль Кэрри Уайт сыграла Хлоя Морец, а ее мать - Джулианна Мур. Кроме него существует оригинальный фильм 1976 года режиссера Брайана де Пальмы и его продолжение 1999 года.

Кадр из фильма "Кэрри" 2013 года

Книга "Кэрри" считается одной из наиболее запрещаемых в школах США. Сам Стивен Кинг считает свой популярный роман "сырым", но "обладающим удивительной силой причинять боль и ужасать".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Они правы: режиссер новых "Звездных войн" ответил на критику фанатов

Режиссер Звездных войн Скайуокер Восход Дж Дж Абрамс согласен с негативными отзывами на фильм

Как не испортить холодец: изучаем классический рецепт к праздникам

Главные хитрости приготовления знаменитой закуски

Кинокритики выбрали 10 худших фильмов 2019 года: в списке есть "Рэмбо" и мюзикл "Кошки"

Кинокритики США составили антирейтинг кино 2019. Отзывы на худшие фильмы 2019 - Рэмбо 5, Темный Феникс и Море соблазна

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: