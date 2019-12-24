Культовый роман Стивена Кинга получит новую экранизацию в виде сериала

В 2019 году количество заявленных экранизаций Стивена Кинга достигло рекордной отметки. На сей раз издание Deadline подтвердило, что роман ужасов "Кэрри" получит новейшую адаптацию в виде мини-сериала для канала FX.

Кадр из фильма "Кэрри" 1976 года

Проект находится на ранней стадии разработки, и автор его сценария еще не заявлен. По сюжету, робкую школьницу Кэрри обижают одноклассники и строгая религиозная мать. Когда девушка открывает в себе телекинетические способности, жестокая шутка над ней оборачивается ужасной трагедией на выпускном балу.

Предыдущая экранизация "Кэрри" вышла всего 6 лет назад. В фильме 2013 года роль Кэрри Уайт сыграла Хлоя Морец, а ее мать - Джулианна Мур. Кроме него существует оригинальный фильм 1976 года режиссера Брайана де Пальмы и его продолжение 1999 года.

Кадр из фильма "Кэрри" 2013 года

Книга "Кэрри" считается одной из наиболее запрещаемых в школах США. Сам Стивен Кинг считает свой популярный роман "сырым", но "обладающим удивительной силой причинять боль и ужасать".

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