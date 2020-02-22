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В Украине выбрали представителя на Евровидении-2020 - смотрим выступление победителя Нацотбора

Уже в мае группа отправится на песенный конкурс в Нидерланды

суббота, 22 февраля 2020, 22:25
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В субботу, 22 февраля, в Киеве прошел финал Нацотбора на Евровидение-2020, по итогам которого представителем Украины была выбрана группа Go-A.

Уже в мае музыканты из Киева Тарас Шевченко, Катерина Павленко, Иван Григоряк и Игорь Диденчук представят Украину в Роттердаме (Нидерланды) с их конкурсной песней "Соловей". Смотрим далее выступление победителей Нацотбора.

По итогам выступления в финале, Go-A стали абсолютными фаворитами и получили максимальные баллы как от судей, так и от зрителей.

Напомним, представителя Украины на Евровидении-2020 выбирали в три этапа - в этом месяце в Киеве прошли два полуфинала и теперь финал Национального отбора. Оценивали выступления конкурсантов члены жюри (Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов), а также телезрители в формате смс.

Теперь у группы Go-A есть несколько месяцев на подготовку. Песенный конкурс Евровидение-2020 состоится в этом году в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая. В нем примет участие 41 страна.

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