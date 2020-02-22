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Финал Нацотбора на Евровидение 2020: онлайн-трансляция и подробности

22 февраля Украина узнает имя представителя на Евровидении 2020

суббота, 22 февраля 2020, 18:10
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Вечером 22 февраля в Киеве проходит заключительный этап Национального отбора на Евровидение 2020, по итогам которого будет назван представитель Украины на песенном конкурсе в Нидерландах. В 19:00 каналы СТБ и UA:Перший начнут прямую трансляцию. Смотрите также финал отбора на Евровидение онлайн ниже.

За возможность представить Украину в Роттердаме в финале посоревнуются шесть конкурсантов (по три из первого и второго полуфиналов). Выступят финалисты в следующем порядке: Марина Круть (KRUTь), певица Jerry Heil, группа Go-A, певцы David Axelrod и KHAYAT, группа TVORCHI. Ниже theLime традиционно предлагает читателю текстовый онлайн главных событий из концертного зала КПИ в Киеве.

Финал Нацотбора на Евровидение-2020. Текстовый онлайн событий

20:15 Группу GO-A отговаривали петь на украинском, но музыканты решительно настроены представить страну в Роттердаме на родном языке. Их выступление в финале Нацотбора вызвало в зале настоящий фурор. "Может неправильно для члена жюри такое говорить, для меня вы лучшие, - признался Данилко. - Это не моя музыка, но мне нравится. Я смотрю микс артистов из разных стран, и вы выделяетесь. Это круто. Я за вас".

Виталий Дроздов рассмотрел в выступлении GO-A магию, а Тина Кароль заявила, что в вокале Екатерины Павленко звучат "голоса всех наших предков", и в ней достаточно силы, чтобы представить Украину на Евровидении-2020.

20:04 Jerry Heil в финале Нацотбора на Евровидение-2020 пришлось кардинально сменить постановку, которую в соцсетях критиковали за излишнюю яркость и называли "цирком шапито". Ее решение поддержали не все. "Яна, вы сделали очень большую ошибку, начитавшись комментариев, - сказал Андрей Данилко. - Вы сделали номер, который не имеет ничего общего с песней VEGAN. Полное несоответствие. Если хочешь добиться успеха, никого не слушай".

19:45 Хотя букмекеры ставили Марину Круть на последнее место, ее песню признали одной из самых красивых на национальном отборе, а по результатам зрительского и судейского голосования в первом полуфинале девушка заняла первое место. В финале Марина сменила платье и прическу, выступала стоя и заметно волновалась, пытаясь удержать 12-килограммовую бандуру.

Судья Нацотбора Виталий Дроздов назвал Марину состоявшимся артистом, но заметил, что ее вокал не был идеальным, у Тины Кароль претензий не нашлось, а Данилко заявил, что ее песня - самая атмосферная. "Мне нравится, что есть такая украинская атмосфера. Нету заимствования", - сказал он.

19:00 Честь открывать финал Национального отбора выпала Верке Сердючке. Разогрев публику незыблемым "Раша, гудбай", царица украинского шоу-бизнеса побаловала зал новой зажигательной песней Make It Rain Champagne и заявила, что перестала участвовать в Евровидении, "чтобы другие страны могли победить".

18:20 Согласно жеребьевке, которая состоялась сразу после второго полуфинала, финал откроет бандуристка Марина Круть (KRUTь) с песней "99". Напомним, именно Марина стала фавориткой первого полуфинала, получив самые высокие баллы как от зрителя, так и от членов жюри. В беседе с theLime певица призналась, что во время выступления волновалась, голос дрожал. Но сегодня у девушки есть хорошая возможность показать себя еще раз.

18:12 Привет всем, кто следит за финалом Национального отбора на Евровидение 2020. Прямую трансляцию эфира СТБ можно смотреть выше уже с 19:00, а здесь мы также расскажем о главных событиях сегодняшнего вечера в текстовом формате.

  • Читайте также на theLime короткую беседу с фаворитами второго полуфинала украинского отбора на Евровидение - группой TVORCHI. Ребята оценили свое выступление, рассказали о главных ошибках и планах на выступление в финале.
  • Сам песенный конкурс Евровидение-2020 состоится в этом году в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая. В нем примут участие 41 страна. Некоторые уже успели определиться со своими представителями.

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