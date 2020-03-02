Как на Голосі країни-10 прошли последние прослушивания и кому удалось развернуть всех судей

Вечером 1 марта в эфире канала "1+1" прошел 7 выпуск шоу Голос країни 10, в ходе которого звездные наставники провели последние слепые прослушивания и добрали в свои команды последних участников нового сезона.

Занять места в командах судей на этот раз было уже не так просто. Ведь на следующей неделе на проекте начнутся первые вокальные бои, и наставники отбирали к себе сильнейших. Смотрите далее на странице лучшие выступления 7 выпуска.

В это воскресенье на проекте сбылась мечта 27-летней Татьяны Игнатенко, которая принимала участие кастингах всех девяти предыдущих сезонов Голосу країни. Юбилейный стал для упорной девушки счастливым. Татьяна выступила с хитом Bring Me To Life группы Evanescence и выбрала своим наставником Дана Балана.

Виктория Демчишина первой в это воскресенье заставила зал аплодировать стоя. Девушка пришла на проект с довольно своеобразным кавером на хит "Вахтерам" группы "Бумбокс", но так и не дождалась разворота кого-либо из судей. При этом каждый из артистов призвал Викторию не бросать пение и упорно заниматься совершенствованием своих навыков.

А вот Тамаре Балюк удалось сделать то, чего не ждали ни она сама, ни судьи проекта, ни ее родные, пришедшие поддержать маму на шоу. Женщина развернула все кресла судей, при том, что у MONATIK'а и Потапа с Настей оставались последние свободные места. Саундтрек к картине "Звезда родилась" - песня Shallow Брэдли Купера и Леди Гаги - в исполнении Тамары прозвучала настолько убедительно, что за будущую участницу шоу разгорелся настоящий батл. Когда же пришло время выбирать, счастливая мать двоих детей отправилась в команду к Дану Балану.

Еще одним триумфатором вечера стал победитель 2 сезона "Голосу. Діти" Роман Сасанчин. Сегодня вокалисту уже 17 лет и он вернулся на проект, чтобы напомнить зрителю о себе и добиться новых успехов уже на взрослой сцене. К Роману развернулись все четыре кресла, в том числе и его наставница на детском шоу Тина Кароль. Восторгу певицы не было предела. Выбирая наставника, парень назвал артистку "второй мамой", но отправился в команду Дана Балана.

А вот Анна Трубецкая пришла на проект с хитом Тины Кароль "Полюс Притяжения", и очень не зря. Артистка оказалась настолько впечатлена кавером на свою песню, что вышла к девушке в зал и попросила разрешения ее обнять. Как отметила позже Кароль, лучшего каверна на свои песни ей слышать еще не доводилось. После выступления, к которому развернулись все четыре кресла, Анна спела с артисткой дуэтом и отправилась к ней в команду.

Кто из участников 7 выпуска также прошел в следующий этап шоу Голос Країни-10:

Команда Дана Балана

Татьяна Игнатенко

Тамара Балюк

Анастасия Балог

Анжела Кансузян

Роман Сасанчин

Команда Тины Кароль

Ксения Буга

Анна Трубецкая

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