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Пою за всех военных: офицер ВСУ талантливо выступил на шоу Голос країни

Василий Процюк исполнил песню Сергея Бабкина "Пробач" и покорил Тину Кароль

понедельник, 24 февраля 2020, 09:24
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В 6 выпуске шоу "Голос країни-10" на 1+1 одним из самых запоминающихся участников стал 26-летний Василий Процюк - офицер ВСУ, трогательно исполнивший хит Сергея Бабкина "Пробач". Обладателю бархатистого тембра удалось с первых секунд выступления развернуть к себе кресло Тины Кароль.

Военная служба - сознательный выбор Василия, но пение - хобби, от которого он не готов отказаться. Одаренный самоучка не стал скрывать таланты от сослуживцев по части. Когда те услышали его выступление на одном из праздников, настояли, чтобы он достойно представил ВСУ на сцене "Голосу країни".

"Сейчас я буду петь и за себя, и за всех военных Украины, - сказал участник, прежде чем исполнить лирическую песню Сергея Бабкина. Тине Кароль потребовалось всего пару секунд, чтобы понять, что ее команда нуждается в таком голосе, а Потап дождался конца выступления, чтобы пожать Василию руку.

"Эти парни - герои для нас, где бы они не служили. Без них мы не можем представить Украину, - сказал он, добавив, что Тина Кароль тоже носила форму и пела в ансамбле ВСУ.

"Я не была еще Тиной Кароль, - уточнила певица. - Была Татьяной Либерман. Была в форме, имела совсем другой цвет волос, конечно. Была другой комплекции, нашей любимой. И да, мы летали под обстрелами, в бронежилетах, поддерживали наших парней".

  • В третьем выпуске шоу "Голос країни-10" вдруг появился украинский телеведущий Владимир Остапчук, известный своим громким разводом.. Удивить судей и зрителей он решил своим маленьким хобби - американским хип-хопом.
  • Смотрите также, как прошел 5 выпуск шоу Голос країни-10. Развернуть к себе все судейские кресла удалось двум участникам.

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