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Умер немецкий художник-концептуалист Улай - соавтор перфомансов Марины Абрамович

В 2014 году художнику удалось одолеть онкологию

понедельник, 2 марта 2020, 14:36
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В Любляне (Словения) на 77 году жизни умер немецкий художник-концептуалист Улай (Франк Уве Лайзипен), некогда соавтор перфомансов Марины Абрамович. Об этом 2 марта сообщает местный телеканал RTV Slovenija.

Художник прославился в начале 70-х серией коллажей из фотографий Полароид Renais sense. С 1976 по 1988 год Улай сотрудничал с сербской художницей Мариной Абрамович. Вместе коллеги создали несколько перфомансов, получивших в мире широкую известность: "Отношения в пространстве", "Отношения во времени", "В присутствии художника" и последний "Влюбленные", презентация которого прошла на Великой Китайской стене.

Фото: rtvslo.si

Позже пути парнеров разошлись. В 2015 году Улай подал на Марину Абрамович в суд, заявив о нарушении условий контракта о совместной работе. По словам художника, Абрамович, вопреки условиям контракта, просила галереи указывать ее в качестве единственного автора их совместных работ. Свою вину художница категорически отрицала.

В 2017 году, спустя 30 лет после выхода перфоманса "Влюбленные", Улай и Абрамович официально помирились.

Шестью годами ранее, в 2011-м, у художника диагностировали онкологическое заболевание. Через некоторое время после этого вышел документальный фильм Project Cancer: Ulayʼs journal from November to November, в основу которого вошел курс его лечения. В 2014 году Улай объявил, что одолел рак.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: Улай

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