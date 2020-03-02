Актриса сериала "Район Мелроуз" умерла в хосписе

Актриса Клодетт Невинс, известная по сериалам "МЭШ", "Частный детектив Магнум" и "Район Мелроуз", умерла в возрасте 82 лет. Причина смерти не уточняется, но семья Невинс сообщила, что актриса скончалась в хосписе в Лос-Анджелесе, пишет People.

Фото: foxnews.com

В сериале "Район Мелроуз" ("Мелроуз-Плейс") Невинс играла Констанс Филдинг - мать одного из главных героев шоу Мэтта Филдинга (Дуглас Савант). Также актриса играла на Бродвее, появлялась в фильмах "Звездный путь: восстание" и "В постели с врагом", сериалах "Коломбо" и "Беверли Хиллз, 90210". Всего на ее счету - более 60 работ в кино и на телевидении.

"Она никогда не переставала учиться и думать. Она была ненасытной читательницей, любила посещать театры, фильмы, художественные выставки и брать от жизни все, - говорится в некрологе. - Компетентная во всем, к чему она прикасалась, Клодетт была забавной, волевой, невероятно дисциплинированной, неустанной в своем стремлении к совершенству. Она была великолепна".

В феврале не стало Линн Коэн, сыгравшей украинку в сериале "Секс в большом городе". Актрисе было 86 лет.

В возрасте 103 лет умер Кирк Дуглас - звезда золотого века Голливуда. О кончине актера сообщил его сын, Майкл Дуглас.

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