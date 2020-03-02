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Актриса сериала "Район Мелроуз" умерла в хосписе

Клодетт Невинс скончалась на 83 году жизни

понедельник, 2 марта 2020, 11:16
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Актриса Клодетт Невинс, известная по сериалам "МЭШ", "Частный детектив Магнум" и "Район Мелроуз", умерла в возрасте 82 лет. Причина смерти не уточняется, но семья Невинс сообщила, что актриса скончалась в хосписе в Лос-Анджелесе, пишет People.

Фото: foxnews.com

В сериале "Район Мелроуз" ("Мелроуз-Плейс") Невинс играла Констанс Филдинг - мать одного из главных героев шоу Мэтта Филдинга (Дуглас Савант). Также актриса играла на Бродвее, появлялась в фильмах "Звездный путь: восстание" и "В постели с врагом", сериалах "Коломбо" и "Беверли Хиллз, 90210". Всего на ее счету - более 60 работ в кино и на телевидении.

"Она никогда не переставала учиться и думать. Она была ненасытной читательницей, любила посещать театры, фильмы, художественные выставки и брать от жизни все, - говорится в некрологе. - Компетентная во всем, к чему она прикасалась, Клодетт была забавной, волевой, невероятно дисциплинированной, неустанной в своем стремлении к совершенству. Она была великолепна".

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