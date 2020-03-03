В Киеве закрывают популярный концертный зал MonteRay Live Stage

Киевский клуб и концертный зал MonteRay Live Stage на улице Прорезной, 8 закрывается. В марте на его сцене состоятся все запланированные мероприятия, а уже апрельские концерты и шоу перенесут на другие площадки.

Как рассказал журналу СЛУХ арт-директор зала Влад Ляшенко, здание, в котором находится MonteRay Live Stage, сегодня принадлежит уже новому владельцу и будет реконструировано.

Фото: funtime.kiev.ua

"Нам сначала дали полгода, потом три месяца. В конце концов попросили съехать уже сейчас. Мы договорились провести события, запланированные на март. Надеюсь, концерты апреля нормально перенесутся на другие площадки", - отметил он.

До 2015 года на месте концертного зала был клуб "Метрополь". За годы существования "Монтерей", как обычно его называли посетители, запомнился довольно насыщенной жизнью. На его сцене проходили концерты молодых украинских артистов, фестивали экстремальной музыки и яркие сольники гостей из-за рубежа - групп Batushka, Algiers, Alcest, Xiu Xiu, Blood Red Shoes и других.

"Тартак" после ухода Сашка Положинского продолжит свою деятельность. Группа нашла нового вокалиста и уже готовится к первому сольнику в новом составе.

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