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"Тартак" после ухода Положинского продолжит свою деятельность - группа нашла нового вокалиста

Музыканты выйдут на сцену уже с новым солистом

суббота, 29 февраля 2020, 17:29
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Украинская группа "Тартак" после ухода своего фронтмена Сашка Положинского не будет прекращать свою деятельность. Коллектив продолжит выступать с новым вокалистом.

Об этом музыканты объявили на своей странице в Facebook. Имя солиста они не сообщили, но пообещали, что представят его на своем ближайшем концерте в Киеве. Выступление "Тартака" с обновленным составом состоится ровно через месяц, 29 марта, в столичном "Докер пабе".

"Творческая индивидуальность каждого участника группы и неудержимое желание поклонников, стали толчком для начала новой истории. Сейчас группа работает над новым материалом для своего нового альбома. На концерте группа вдохновит сильным голосом, уникальными гитарными рифами, энергией и настоящим драйвом", - отметили музыканты.

Положинский в свою очередь признался, что знает нового вокалиста и с удовольствием будет следить за новым "Тартаком". Сашко добавил, что будет присутствовать на концерте, но уже не как солист, а как зритель и автор песен.

Напомним, группа "Тартак" существует уже 23 года и выпустила за это время 10 студийных альбомов. На момент основания, в 1996-м, в ее составе были Сашко Положинский и Василий Зинкевич-младший. Позже к ним присоединились Андрей Благун и Андрей Самойло. В этом составе группа-победитель фестиваля "Червона рута-1997" объехала с концертами всю Украину.

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