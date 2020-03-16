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В Японии дети нашли способ провести выпускной на карантине - в этом им помог старый добрый Minecraft

Креатив и рвение детей в этой ситуации впечатляют

понедельник, 16 марта 2020, 16:49
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Японские школьники не хотели пропускать свой выпускной из-за карантина, который ввели в стране из-за коронавируса, и нашли способ устроить торжество. В этом им помог старый добрый Minecraft.

О выпускном в мире онлайн-игры рассказал в Твиттер отец одного из учащихся. Смышленость и креатив детей в этой ситуации впечатляет.

Все дело в том, что друзья не просто встретились в онлайне, а здорово потрудились над тем, чтобы их выпускной максимально соответствовал реальному. Дети построили актовый зал, места для других учеников, позаботились о торжественной музыке. Не забыли, конечно, и о сцене, на которой позже получили дипломы.

Фото и видео импровизированного выпускного собрали в соцсети десятки тысяч лайков. Как пошутили в одном из комментариев, современные дети наверняка не отказались бы даже учиться в таком формате.

  • 15 марта в мире было зафиксировано более 169 тыс. инфицированных коронавирусом, при этом более 76 тыс. человек смогли побороть заболевание. Вирус обнаружили уже в 150 странах, в том числе и в Украине. Общее количество жертв превысило отметку в 6,4 тыс.
  • Ранее организаторы Евровидения назвали пять возможных сценариев на случай продления карантина в Нидерландах и странах-участницах конкурса. Смещение дат и его отмену они по-прежнему рассматривают в последнюю очередь.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: коронавирус

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