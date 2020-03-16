Организаторы Евровидения назвали пять возможных сценариев на случай продления карантина

Наблюдая за распространением коронавируса в Нидерландах и других странах-участницах Евровидения-2020, организаторы песенного конкурса назвали пять возможных сценариев на случай продления карантина.

При этом, как и отмечали ранее представители EBU (Европейского общественного вещателя), перенос и отмена конкурса рассматриваются в самую последнюю очередь. На это у них есть две причины: во-первых, до старта прямых эфир остается еще около двух месяцев, ну а во-вторых, песенный конкурс можно провести с минимальным риском для зрителей, ведь большая их часть и так наблюдает за происходящим из дому онлайн или на ТВ.

И так, на случай продления карантина в EBU рассматривают следующие возможные варианты, пишет Eurovisionworld:

Арена Евровидения без аудитории - вживую из-под арены в Роттердаме конкурс сможет наблюдать лишь ограниченное количество зрителей, или же он пройдет без зрителей вовсе, лишь с трансляцией онлайн и на ТВ.

- вживую из-под арены в Роттердаме конкурс сможет наблюдать лишь ограниченное количество зрителей, или же он пройдет без зрителей вовсе, лишь с трансляцией онлайн и на ТВ. Телестудия без зрителей - все участники евровидения выступят в закрытой телестудии без зрителей, трансляция проводится онлайн и на ТВ.

- все участники евровидения выступят в закрытой телестудии без зрителей, трансляция проводится онлайн и на ТВ. Национальная трансляция - каждая страна будет транслировать выступления своего представителя в местной закрытой телестудии онлайн и на ТВ.

- каждая страна будет транслировать выступления своего представителя в местной закрытой телестудии онлайн и на ТВ. Перенос конкурса на другие даты .

. Полная отмена конкурса (эта опция в данный момент является лишь теоретически возможной, но пока организаторами не рассматривается вовсе).

Наряду с этим в EBU, конечно же, надеются, что к запланированной дате проведения Евровидения-2020 (12-16 мая) активность вируса пойдет на спад, что позволит провести конкурс без каких-либо изменений и ограничений.

Пока лишь стало известно, что запланированный ранее на 4 апреля ежегодный концерт участников песенного конкурса в заявленные сроки не состоится. Правительство Нидерландов запретило проведение мероприятий с участием более 100 человек до 6 апреля. Состоится ли вообще ежегодный концерт, предшествующий Евровидению, пока неизвестно.

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