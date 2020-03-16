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Организаторы Евровидения назвали пять возможных сценариев на случай продления карантина

Смещение дат и отмену конкурса по-прежнему рассматривают в последнюю очередь

понедельник, 16 марта 2020, 14:10
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Наблюдая за распространением коронавируса в Нидерландах и других странах-участницах Евровидения-2020, организаторы песенного конкурса назвали пять возможных сценариев на случай продления карантина.

При этом, как и отмечали ранее представители EBU (Европейского общественного вещателя), перенос и отмена конкурса рассматриваются в самую последнюю очередь. На это у них есть две причины: во-первых, до старта прямых эфир остается еще около двух месяцев, ну а во-вторых, песенный конкурс можно провести с минимальным риском для зрителей, ведь большая их часть и так наблюдает за происходящим из дому онлайн или на ТВ.

И так, на случай продления карантина в EBU рассматривают следующие возможные варианты, пишет Eurovisionworld:

  • Арена Евровидения без аудитории - вживую из-под арены в Роттердаме конкурс сможет наблюдать лишь ограниченное количество зрителей, или же он пройдет без зрителей вовсе, лишь с трансляцией онлайн и на ТВ.
  • Телестудия без зрителей - все участники евровидения выступят в закрытой телестудии без зрителей, трансляция проводится онлайн и на ТВ.
  • Национальная трансляция - каждая страна будет транслировать выступления своего представителя в местной закрытой телестудии онлайн и на ТВ.
  • Перенос конкурса на другие даты.
  • Полная отмена конкурса (эта опция в данный момент является лишь теоретически возможной, но пока организаторами не рассматривается вовсе).

Наряду с этим в EBU, конечно же, надеются, что к запланированной дате проведения Евровидения-2020 (12-16 мая) активность вируса пойдет на спад, что позволит провести конкурс без каких-либо изменений и ограничений.

Пока лишь стало известно, что запланированный ранее на 4 апреля ежегодный концерт участников песенного конкурса в заявленные сроки не состоится. Правительство Нидерландов запретило проведение мероприятий с участием более 100 человек до 6 апреля. Состоится ли вообще ежегодный концерт, предшествующий Евровидению, пока неизвестно.

Тем временем букмекеры Евровидения назвали новую фаворитку, но ее песню в стиле Билли Айлиш полюбили не все.

Ранее российская группа Little Big представила свой конкурсный трек Uno. Что правда, пользователей сети впечатлила не столько песня, сколько танцор из ее клипа. Теперь он звезда соцсетей, и без него на конкурс музыкантам советуют даже не ехать.

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