Звезда 90-х обиделся на Олега Винника: говорит, украинский сердцеед - его точная копия

Поп-певец из 90-х Лери Винн в обиде на украинского сердцееда Олега Винника. Говорит, образ любимчика украинских женщин в точности списали с него, вплоть до костюмов. При этом "создатели" этого имиджа якобы даже не скрывают, что позаимствовали его у давно забытого артиста.

Как отметил Винн в студии проекта ЖВЛ, зла на певца он не держит, все это шутки, ведь в музыку он уже вряд ли вернется. Но факт остается фактом, в свое время музыкант якобы даже говорил на эту тему с представителями Олега Винника.

Лери ВиннФото: youtube.com

"Я это знаю. Я общался с людьми, которые все это делали. Они говорят: "А что, тебе жалко? Ты ж все равно ни*уя не делаешь", - вспомнил Винн. - А ничего, что костюмчик, манера - это я, только образца 1998-2000-й год?"

В целом же артист уверен, что в свое время в Украине он был "недоэфирным", в отличие от коллег: "Горячая десятка РТР". Первое место - Лери Винн. Четвертое место - Филипп Киркоров. Она выходила в субботу утром. А в воскресенье утром на одном из украинских каналов. Но в русской версии на первом месте Лери Винн, а в украинской версии - Ани Лорак", - добавил он.

Напомним, Лери Винн (Валерий Дятлов) в 90-х был также известен как телеведущий. С 1996 по 1999 год он стал бессменным ведущим и лицом музыкальной программы "Шлягер бо Шлягер". В 1999-м музыканту присвоили звание Заслуженного артиста Украины.

Ранее поклонники артистов имели возможность услышать совместное исполнение Олега Винника и Александра Пономарева. Мужской дуэт разбавила Таюне - бэк-вокалистка Винника.

А также смогли оценить хит Александра Пономарева "Я люблю тільки тебе" в исполнении Олега Винника.

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