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Олег Винник и Александр Пономарев перепели знаменитую колядку: видео

Артисты поздравили украинцев с наступающим Рождеством Христовым

понедельник, 6 января 2020, 13:08
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В канун Рождества Олег Винник и Александр Пономарев подготовили украинцам сюрприз. Артисты вместе записали знаменитую праздничную колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю!". Мужской дуэт разбавила бэк-вокалистка Винника Таисия, более известная под сценическим именем Таюне.

Видео появилось на YouTube-канале Александра Пономарева. Черно-белый формат ролика был выбран для того, чтобы зритель мог сконцентрироваться на вокале звезд, не отвлекаясь на внешние элементы.

Многим очень понравилась музыкальная работа. В комментариях под видео поклонники звезд очень тепло отозвались о песне.

"Удивительное сочетание голосов. Эмоции словами не передать", "Как же приятно слушать украинские песни, ностальгия", "Класс!!! Так задорно и радостно исполнили колядку. Сразу появилось настроение праздника", "Эмоции переполняют. С наступающими праздниками Вас. Спасибо. Классное трио", - пишут пользователи сети.

  • Ранее украинские артисты Оля Полякова, Олег Винник и Потап представили зажигательный трек "Свят! Свят! Свят". Песня стала саундтреком к сиквелу "Скажене весілля".
  • Олег Винник презентовал трек "Безумная любовь", в котором осудил быстротечность и циничность современных отношений.

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