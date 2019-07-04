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Певица Лолита Милявская внезапно рассталась с молодым супругом

Новых отношений знаменитость искать не намерена

четверг, 4 июля 2019, 16:48
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Российская певица Лолита Милявская внезапно рассталась с молодым супругом Дмитрием. Вместе пара прожила 9 лет, при том что мужчина являлся на 12 лет младше исполнительницы.

Об этом Милявская рассказала на личной странице в Instagram, опубликовав совместное фото с уже бывшим мужем. По словам исполнительницы, развод оказался лучшим выходом в сложившейся ситуации.

"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне", - написала Лолита.

Певица призналась, что и сама перенесла развод довольно просто.

"Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь", - добавила она.

Новых отношений знаменитость искать не намерена. Свободное время Лолита собирается посвятить семье и работе.

  • Украинская телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов продолжают праздновать свадьбу в Сорренто (Италии). Свои отношения пара официально оформила еще в октябре прошлого года, а сейчас решила отметить это событие в кругу друзей.

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