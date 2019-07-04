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Свадьба Регины Тодоренко в Италии: как выглядели молодожены и чем угощали гостей

Одна из самых обсуждаемых пар продолжает праздновать свадьбу в Сорренто

четверг, 4 июля 2019, 10:52
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Украинская телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов продолжают праздновать свадьбу в Сорренто (Италии). Свои отношения пара официально оформила еще в октябре прошлого года, а сейчас решила отметить это событие в кругу друзей.

Праздновать свадьбу супруги намерены три дня. В ночь на 4 июля в Instagram уже появились первые фото супругов в свадебных нарядах, а также меню праздничного стола.

На празднование свадьбы молодожены пригласили родственников, друзей и коллег. Первый день гости и виновники торжества провели за большим столом на побережье. Главная часть праздника, судя по всему, состоялась 3 июля - Регина и Влад показались в свадебных нарядах.

Для важного события ведущая выбрала белое платье с прозрачным шлейфом и глубоким декольте. Волосы Тодоренко собрала в аккуратный хвост. Свой образ невеста дополнила длинными серьгами. В свою очередь, Влад Топалов показался в белом пиджаке и черных брюках. Образ жениха дополнили бабочка и черные туфли.

Среди гостей самой обсуждаемой таблоидами пары показалась и украинская телеведущая Леся Никитюк. Она и засветила в соцсети меню, которое приготовили для своих гостей молодожены. В нем можно рассмотреть блюда итальянской кухни вроде вителло тоннато, моцареллы "капрезе" с помидорами, греческого салата, морепродуктов на гриле, равиоли с рикоттой и других.

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