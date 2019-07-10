Джордж Мартин раскрыл 5 новых фактов о приквеле "Игры престолов"

Писатель-фантаст Джордж Мартин раскрыл пять неизвестных ранее фактов о приквеле сериала "Игра престолов", который начали снимать в Северной Ирландии в июне.

Как стало известно ранее, канал HBO не спешит с производством целого сезона и заказал пока лишь пилотную серию. В интервью EW, Мартин рассказал об истории за 5 тыс. лет до событий в "Игре престолов", а также указал на возможное название проекта.

В приквеле Вестерос еще поделен примерно на 100 разных королевств. "Мы говорим о семи королевствах Вестероса; во время завоевания Эйгона было семь королевств, - говорит Мартин. - Но если вы вернетесь еще назад, тогда будет девять и двенадцать, а в конечном итоге вы вернетесь туда, где были еще сотни мелких королевств - и это та эпоха, о которой мы говорим здесь". Семь Королевств в некоторой степени сохраняли порядок (по крайней мере, до начала войны). Так что звучит это так, будто в приквеле Вестерос может быть даже более опасным, хаотичным и беззаконным, чем в "Игре престолов".

В сюжете стоит ждать Старков и лютоволков. Стая выживет, что очевидно, учитывая период времени (Старки произошли от Первых людей), но на случай каких-либо сомнений Мартин подтвердил, что полюбившаяся фанатам семья также будет фигурировать в приквеле. "Старки обязательно будут там", - отметил писатель. Что же касается любимых персонажей из разряда фауны, приквел действительно покажет события до появления драконов. Однако это не значит, что в нем не будет других популярных животных. "Конечно, Белые Ходоки тоже здесь - или, как их называют в моих книгах, "Иные", и это будет один из аспектов истории, - добавил Мартин. - Будут также лютоволки и мамонты".

Ланнистеров в сюжете не будет - по крайней мере, в начале. Как отметил Мартин, сюжет приквела предшествует появлению семьи Ланнистеров, однако в нем есть другая семья, которая в ходе истории будет проживать в их будущей усадьбе. "Ланнистеров еще нет, но ведь есть Утес Кастерли", - отметил фантаст - И живут там Кастерли, в честь которых утес и был назван в "Игре престолов". Наряду с этим Мартин намекнул, что в приквеле может появиться и некий Ланн Умный - родоначальник династии Ланнистеров, который хитростью выдворил Кастерли из их дома и отнял утес для своего рода.

Сюжет приквела будет актерским ансамблем. Как и в "Игре престолов", в картине не будет лидирующего актерского состава. "У нас не будет главных актеров или актрис. Это шоу - актерский ансамбль", - отметил Мартин. Ранее стало известно, что на роли уже утверждены Наоми Уоттс, Наоми Аки, Дениз Гу и другие.

"Самая долгая ночь". Названия у приквела все еще нет, хотя сам Мартин настаивает на варианте "Долгая ночь". Все бы ничего, вот только так уже называлась одна из финальных серий "Игры престолов". "Я слышал, что есть еще один вариант - "Самая долгая ночь". Я был бы не против, довольно неплохо", - оценил его фантаст.

Насколько известно, Джордж Мартин написал сценарий к приквелу вместе с Джейн Голдман ("Дом странных детей мисс Перегрин"). Голдман также возьмет на себя функции шоураннера будущего сериала.

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