В HBO ответили на требование переснять провальный финал "Игры престолов"

Американский канал HBO не рассматривает всерьез идею зрителей переснять 8 сезон сериала "Игра престолов", который, по мнению многих, оказался провальным.

Об этом пишет TVLine со ссылкой на заявление президента канала. По мнению Кейси Блойса, с выходом успешного продукта всегда находятся люди, которые имеют личные мнения о том, как должен завершиться тот или другой сюжет.

"Блойс подчеркнул, что пересъемка 8-го сезона ["Игры престолов"] не рассматривается серьезно", - отметил источник.

Вдобавок к своему заявлению Блойс также напомнил, что сериал получил 32 номинации в рамках премии "Эмми", что кажется ему признаком профессионализма всей команды HBO.

Напомним, ранее недовольные зрители активно стали подписывать петицию с требованием переснять финал "Игры престолов". Всего за несколько дней электронный документ собрал более миллиона имен.

Ранее зрители финальной серии "Игры престолов" обнаружили в сериале новый киноляп . На этот раз в кадре появилась пластиковая бутылка с водой.

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