На Венецианском кинофестивале покажут украинский фильм о победе в войне с Россией

На Венецианском кинофестивале, который в этом году пройдет с 28 августа по 7 сентября, состоится премьера украинского фильма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича.

Картина расскажет о будущей победе в войне с Россией и о разрушении мифа об индустриальном Донбассе на ландшафтном и ментальном уровнях, сообщается на официальной Facebook-странице Госкино. В рамках проекта Валентин Васянович выступил и как автор сценария, оператор и сопродюсер.

"Премьера фильма в Венеции не менее престижна, чем в Каннах, поскольку каждый год тут собираются мировые звезды и кинопрофессионалы первой величины. Я считаю "Атлантиду" одной из лучших украинских кинолент последних лет и убежден, что эта картина достойно представит Украину на одном из самых престижных кинофестивалей мира", - отметил глава Госкино Филипп Ильенко.

В рамках фестиваля в Венеции "Атлантида" примет участие в официальной конкурсной программе "Горизонты", которая является второй по значимости и проводится параллельно с главным конкурсом. Для участия в этой секции кинофестиваля отбираются художественные и документальные фильмы, которые представляют новые тенденции в развитии мирового кинематографа.

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