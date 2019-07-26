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Создатели "Мстителей" показали забавную подборку неудачных дублей - скучно актерам точно не было

Как и любой другой фильм, заключительная часть "Мстителей" также снималась с рядом неудач

пятница, 26 июля 2019, 18:18
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Создатели нашумевшего экшена "Мстители. Финал", который закрыл серию фильмов о команде самых популярных супергероев Marvel, показали забавное видео с нарезкой неудачных дублей. Похоже, скучать на съемочной площадке актерам не приходилось.

Короткий ролик появился на YouTube-канале Marvel Studios Movies, где уже собрал свыше 160 тысяч просмотров.

Как и любой другой фильм, заключительная часть "Мстителей" также снималась с рядом неудач. И сейчас самые яркие из них вошли в один ролик. Теперь фаны знают, что Роберт Дауни-младший сломал на съемках тессеракт, а Крису Хемсворту не сразу удалось так ловко поймать молот Тора.

Напомним, уже в первые выходные проката фильм "Мстители. Финал" установил мировой рекорд. Сборы картины по всему миру составили $1,2 млрд.

  • Ранее американский актер Крис Хемсворт, исполнивший роль Тора в кассовых экшенах Marvel, объявил о решении временно оставить кино.
  • Американский канал HBO завершил съемки пилотной серии пока безымянного проекта, который станет приквелом "Игры престолов". Как стало известно ранее, фильм снимают в Северной Ирландии, а соавтором сюжета стал писатель-фантаст Джордж Мартин.

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