HBO снял пилотную серию приквела "Игры престолов": первые фото со съемочной площадки

Американский канал HBO завершил съемки пилотной серии пока безымянного проекта, который станет приквелом "Игры престолов". Как стало известно ранее, фильм снимают в Северной Ирландии, а соавтором сюжета стал писатель-фантаст Джордж Мартин.

Среди поклонников "Игры престолов" проект уже получил название "Долгая ночь". Этот вариант ранее в своем интервью озвучил Мартин, назвав его наиболее вероятным. Как пишет Popculture, руководитель канала HBO Кейси Блойс признался, что еще не видел, что получилось у авторов, но очень ждет выхода первой серии.

Ранее также стало известно, что Джордж Мартин написал сценарий к приквелу вместе с Джейн Голдман ("Дом странных детей мисс Перегрин"). Голдман также взяла на себя функции шоураннера будущего сериала. Главные роли в нем исполнят Миранда Ричардсон и Наоми Уоттс.

В Twitter также появились первые фотографии со съемочной площадки приквела "Игры престолов" и, похоже, они подтверждают слова Мартина, который заявлял ранее о присутствии в сюжете семьи Старков. Во всяком случае на одной из фото виден герб семьи - лютоволк.

В целом же ожидается, что приквел "Игры престолов" расскажет о событиях, которые произошли в Вестеросе задолго до объединения Семи Королевств. Зрители узнают, как уходил золотой век героев, а мир погружался в хаос. Наряду с этим авторы проекта даже намерены раскрыть некоторые секреты Вестероса, в том числе тайну происхождения Короля ночи и белых ходоков.

Ранее в HBO ответили на требование возмущенных поклонников "Игры престолов" переснять провальный финал сериала.

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