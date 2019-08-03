Сценарист "Чернобыля" рассказал о реальной истории, которая не вошла в сериал

Из нашумевшего мини-сериала "Чернобыль" телеканала HBO создатели вырезали один важный эпизод.

Об этом рассказал сценарист сериала Крэйг Мазин изданию The Hollywood Reporter. По его словам, сцену пришлось убрать из-за хронометража. Речь идет о фрагменте второй серии.

В этой серии есть сцена, где ядерный физик Ульяна Хомюк приходит к партийному функционеру, который убеждает ее, что нет никакой угрозы и не стоит переживать зря. Из этой сцены был удален эпизод, в котором партсотрудник осознает масштаб трагедии и звонит руководству с просьбой отменить в Минске праздничную демонстрацию в честь Первого мая из-за большого количества радиации. Но он получает отказ и вынужден сам отправиться на парад.

Мазин добавил, что эта ситуация является абсолютно правдивой, отметив, что он очень бы хотел вернуть эту сцену обратно в сериал.

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Львовский муниципальный мужской хор "Гомін" исполнил один из саундтреков к сериалу "Чернобыль" телеканала HBO. Как и заключительная серия, он получил название "Вечная память" и прозвучал на последних минутах 5 эпизода.

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