RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Сценарист "Чернобыля" рассказал о реальной истории, которая не вошла в сериал

Сцену пришлось вырезать, чтобы уложиться в отведенный хронометраж

суббота, 3 августа 2019, 11:02
читати статтю українською

Из нашумевшего мини-сериала "Чернобыль" телеканала HBO создатели вырезали один важный эпизод.

Об этом рассказал сценарист сериала Крэйг Мазин изданию The Hollywood Reporter. По его словам, сцену пришлось убрать из-за хронометража. Речь идет о фрагменте второй серии.

В этой серии есть сцена, где ядерный физик Ульяна Хомюк приходит к партийному функционеру, который убеждает ее, что нет никакой угрозы и не стоит переживать зря. Из этой сцены был удален эпизод, в котором партсотрудник осознает масштаб трагедии и звонит руководству с просьбой отменить в Минске праздничную демонстрацию в честь Первого мая из-за большого количества радиации. Но он получает отказ и вынужден сам отправиться на парад.

Мазин добавил, что эта ситуация является абсолютно правдивой, отметив, что он очень бы хотел вернуть эту сцену обратно в сериал.

  • Читайте на The Lime интервью с главным актером сериала "Чернобыль" Джаредом Харрисом о роли ученого Валерия Легасова, съемках в Киеве и нежелании своими глазами увидеть Чернобыль.
  • Львовский муниципальный мужской хор "Гомін" исполнил один из саундтреков к сериалу "Чернобыль" телеканала HBO. Как и заключительная серия, он получил название "Вечная память" и прозвучал на последних минутах 5 эпизода.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Фаны изучили опубликованный сценарий "Игры престолов": теперь они разочарованы финалом еще больше

По словам фанов, "Игра престолов" никак не может претендовать на рекордные 32 награды "Эмми"

В Marvel раскрыли фильм с Анджелиной Джоли: вот кого сыграет актриса

В сети поклонники киновселенной уже гадают, как может выглядеть костюм актрисы

Вышел эффектный трейлер 3 сезона "13 причин почему": такого поворота фаны сериала не ждали

Авторы популярного сериала обнародовали первый трейлер и дату выхода 3 сезона

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: