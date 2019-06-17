Очень странно, что Россия так печется о репутации СССР - Джаред Харрис, актер сериала "Чернобыль"

В мае этого года американский канал HBO показал мини-сериал "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, изучении ее причин и ликвидации последствий. Всего за несколько недель 5-серийный проект стал самым рейтинговым сериалом в истории и наделал немало шуму в сети.

Советского ученого Валерия Легасова - одну из главных ролей в сериале - сыграл британский актер Джаред Харрис, знакомый любителям кино образами профессора Мориарти ("Шерлок Холмс: Игра теней") и англичанина Лэйна Прайса, который не находит в Нью-Йорке желающих выпить за компанию ("Безумцы"). Ввиду загруженности актера, его менеджер в Лос-Анджелесе нашел для "Апострофа" лишь 10 минут для телефонной беседы. За это время мы попытались расспросить Харриса о роли Легасова, съемках в Киеве и желании посетить Чернобыль.

- Прежде всего, поздравлю вас с успешным проектом. Наверное, вы не ожидали, что сериал станет самым рейтинговым в истории?

Точно не ожидал.

- Когда вам предложили сыграть Валерия Легасова вы сразу согласились на роль?

Да, мне прислали сначала сценарий только четырех эпизодов и он показался мне очень мощным. Сильный, плотный сценарий, отличная история, прекрасная роль. Неудивительно, что сериал вызвал такие эмоции у зрителей. Меня очень вдохновил героизм людей в этой истории и просто повергло в шок то, как в этой ситуации проявила себя система. Как скрывалась катастрофа такого масштаба, в то время как жертвами стали миллионы людей. А сколько из них пожертвовали собой в этом деле, не ожидая никакого вознаграждения за свои поступки…

- Откуда черпали информацию о прототипе своего персонажа?

Главный источник - это всегда сценарий. Потом вы уже можете изучить что-то самостоятельно, поискать информацию. Я тоже поискал кое-что, правда, не так много. Его очень хорошо передали в фильме, если сравнивать с книгами по истории. Читал о его докладе на конференции в Вене, о его работе на станции, ну и общую информацию о нем, характеристику.

- Что для вас было трудностью на площадке? Помимо названий, имен и терминов на русском.

Вот это определенно было трудностью (смеется). А так, конечно, мне пришлось немного окунуться в науку. Как минимум, чтобы понимать, о чем я говорю, чтобы иметь возможность объяснить ту или иную закономерность. Нужно было выучить много слов и их значение. И все это физика… Да и в целом проект был непростым. Огромный объем работы и на все это у нас было пять месяцев. Каждый съемочный день требовал от нас выкладываться по полной.

- Возможно, есть у вас любимый эпизод с участием Валерия Легасова?

Любимый эпизод… Нет, знаете, наверное, нет какого-то одного. Это как родителям выбирать лучшего среди своих детей. Один конкретный не назову.

- В одном из интервью вы как-то упомянули: "Я пробовался на нормальных персонажей, но меня никогда не берут". Возможно, теперь, после роли Легасова, вы уже не будете так говорить?

А вы считаете, он был нормальным? (смеется) Да, возможно. Знаете, как это обычно работает? Если вы удачно сыграли полицейского, вам обязательно предложат сыграть еще одного. Так что вполне возможно, что мне предстоит сыграть еще одного гения-ученого или еще какого-нибудь специалиста.

- Какой вы помните весну 1986 года? Что вам было известно о Чернобыле?

Я тогда жил в Лондоне, хорошо помню выпуски новостей. Нас предупреждали о радиоактивных тучах, советовали пить молоко, не выходить из дому в дождь, не выпускать животных. И очень много разговоров было тогда о том, что же произошло на самом деле. Не так много было информации и люди собирали какие-то факты по крупицам.

- То есть реальную картину произошедшего вы узнали уже значительно позже.

- Реальную картину я узнал уже из сюжета сериала. Хотя, конечно, он не раскрывает тех масштабов, он длится всего пять часов. Все обстоятельства вы узнаете, когда уже начинаете искать информацию, углубляться, читать об этом в книгах.

- Прошлым летом вы приезжали в Киеве, в центре города снимались некоторые сцены сериала. Вы впервые были в Украине?

Да, впервые.

- У вас было время прогуляться по городу, посмотреть что-нибудь интересное вокруг?

Да, правда, не так много как хотелось бы. Почти все время мы были заняты, но успели пройтись по городу. Были на военной базе вашего аэропорта (вероятно, речь идет о Государственном музее авиации в Жулянах - Ред.).

- А что насчет Чернобыля?

Нет, в Чернобыле я не был. Знаю, что люди ездят туда, но это все еще рискованно. Думаю, моя жена была бы не в восторге от такой идеи (смеется).

- Современные коммунисты России обвинили сериал "Чернобыль" в клевете, якобы он порочит образ советских властей. Что думаете по этому поводу?

Это не странно, история разворачивается в Советском Союзе, хотя затрагивает по большей мере Украину и Беларусь. Хотя меня удивляет, почему Россия берет на себя решения, которые принимались в СССР. Советского Союза уже давно нет, и Россия, как Украина и Беларусь, уже давно независимая страна. И я не понимаю, почему в России эти обвинения принимают на свой счет. Обвиняется ведь Советский Союз.

- Речь идет о Москве, бывшей столице СССР, и, возможно…

Да, но ведь они жили под руководством совершенно другого правительства. Это было правительство СССР, его уже давно нет, есть демократия. И очень странно, что Россия так печется о репутации Советского Союза. Это то же самое, что Германия отстаивала бы идеи национал-социализма 30-40-х.