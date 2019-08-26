Звезда "Игры престолов" сыграет супергероя в новом фильме Marvel

Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", присоединится к Кинематографической вселенной Marvel. Издание The Hollywood Reporter сообщает, что его новой работой станет предстоящая экранизация комиксов "Вечные", в которой также задействована Анджелина Джоли.

Генеральный директор Marvel Кевин Файги рассказал, что Харингтон сыграет супергероя Дэйна Витмена, известного под именем Черный Рыцарь. В комиксах Витмен является соратником Доктора Стрэнджа и Мстителей. Он специализируется в точных науках, а также является блестящим стратегом, умелым бойцом, фехтовальщиком и наездником. Мистический кулон превращает его в Черного рыцаря в сверхпрочных доспехах, чей щит поглощает энергию вражеских атак и выпускает ее в виде взрывов Меча Света.

Вместе с Харингтоном в фильме "Вечные" также сыграет его коллега по "Игре престолов", актер Ричард Мэдден (Робб Старк). Ему досталась роль Икариса - представителя расы сверхлюдей, способного левитировать, телепортироваться и манипулировать космической энергией.

Также в проекте участвуют Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани и Джемма Чанг. "Вечные" выйдут в прокат 6 ноября 2020 года.

На пресс-конференции Файги также поделился новыми подробностями о ближайшем релизе Marvel Studios - "Черной вдове". Сольный фильм о приключениях Наташи Романовой (Скарлетт Йоханссон) выйдет 1 мая 2020 года. В коротком ролике, показанном на сцене, героиня Йоханссон дерется с Флоренс Пью, которая, как выяснилось, играет сестру Черной вдовы Елену Белову. После жестокой драки девушки мирятся и пьют… водку.

Тем временем в сети рассуждают, кем Marvel заменит Человека-паука. На место Питера Паркера претендуют целых 5 супергероев, и среди них есть девушка!

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