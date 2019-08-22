В сети рассуждают, кем Marvel заменит Человека-паука: 5 главных кандидатов

У Marvel Studios есть множество героев-подростков, которые могли бы заменить Питера Паркера в Кинематографической вселенной Marvel (MCU) после разрыва с Sony Pictures, владеющей правами на Человека-паука. Издание The Hollywood Reporter составило список самых подходящих кандидатов.

Мисс Марвел

Мисс Марвел (Камала Хан) - первая мусульманская героиня Marvel, дебютировавшая в комиксах в 2014 году. Она является самым популярным новым персонажем, которого издатель "вывел в свет" за последние пару десятилетий.

Камала обладает оптимизмом и наивностью Питера Паркера из MCU, а ее дополнительным преимуществом называют пол и этническую принадлежность (подавляющее большинство персонажей Marvel Studio - белые парни, что не вписывается в современные тенденции к многообразию в кино). Кроме того, стать героем Камалу вдохновила капитан Марвел, что напоминает нам о трогательных отношениях Человека-паука и его наставника - Железного человека.

Халклинг

На первый взгляд Тедди Альтман - всего лишь Халк-подросток, но на деле герой комиксов "Молодые мстители" - инопланетянин, чьи способности выходят далеко за рамки крушения. Тедди - гибрид расы Крии и Скруллов, который ничего не знает о своих корнях. Кроме того, арка "Молодых мстителей" имеет все шансы получить развитие после Четвертой фазы MCU, поскольку в кинематографической вселенной уже появились два члена его команды: Кэсси Лэнг (дочь Человека-муравья) и Кейт Бишоп, героиня предстоящего сериала Disney+ "Ястребиный глаз".

Нова

В комиксах 1976 года Нова (Ричард Райдер) учился в средней школе, когда умирающий ксандарианский воин переместил свои сверхспособности в его тело. В наши дни личность Нова принадлежит юному Сэму Александру, чей отец был членом межгалактического Корпуса Новы. Первый выпуск комиксов об этом персонаже обещал историю “в дивной традиции Человека-паука”, и если Marvel Studios действительно хочет ввести в MCU замену Человека-паука, то летающий, ловкий и быстрый Нова может стать неплохим вариантом.

Гравитация

Неудачный инцидент с черной дырой превратил Грега Уиллиса в Гравитацию - героя, способного манипулировать гравитацией своего тела и близлежащих объектов. Соавтор комиксов Шон МакКивер публично заявлял, что данная серия рассчитана на поклонников Человека-паука (более того, Питер Паркер даже фигурирует в его приключениях как наставник). Специфические силы Гравитации делают его неочевидным, но интересным персонажем на замену.

Спидбол

Спидбол (Робби Болдуин) впервые появился в 1988 году в комиксах "Удивительный Человек-паук" как молодой авантюрист, получивший супергеройскую силу из-за аварии в исследовательской лаборатории, где работал на полставки. Его способность формировать силовые поля и отскакивать от вещей могла бы потрясающе выглядеть на большом экране (совсем как первые попытки Питера Паркера прыгать с небоскребов, выпуская паутину из рук). Кроме того, это единственный персонаж в списке, которого создал один из авторов Человека-паука: Стив Дитко был художником, который подарил Спидболу жизнь.

Тем временем стало известно, что Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернуться к ролям Нео и Тринити в “Матрице 4”. Продолжение фантастической франшизы напишет и снимет Лана Вачовски.

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