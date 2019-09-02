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Что посмотреть в ожидании "Оно 2": лучшие экранизации Стивена Кинга по версии кинокритиков

Драмы, триллеры и фильмы ужасов по Кингу, которые стоит увидеть

понедельник, 2 сентября 2019, 16:16
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5 сентября в киноетатрах Украины стартует показ хоррора "Оно 2" - сиквела успешной экранизации культового романа Стивена Кинга. И пока поклонники писателя потирают руки в предвкушении новых кошмарных приключений "Клуба неудачников", мы сделали подборку лучших киноадаптаций Кинга по версии кинокритиков. Основой для рейтинга послужили обзоры и оценки, собранные на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes.

"Кэрри" (1976)

Рейтинг одобрения: 94%

Фильм Брайана де Пальмы стал первой экранизацией прозы Стивена Кинга. Он рассказывает о затравленной школьнице, которая проявляет сверхъестественные способности в ответ на издевательства одноклассников и строгость фанатичной матери-пуританки. В нем вы увидите одну из самых запоминающихся и страшных сцен выпускного вечера в истории кино.

"Останься со мной" (1986)

Рейтинг одобрения: 91%

Фильм Роба Райнера основан на повести Стивена Кинга "Тело". Эта ностальгическая и легкая, на первый взгляд, история разворачивается в городке Касл-Рок в 1959 году. Четверо неразлучных друзей отправляются в лес на поиски трупа, о существовании которого один из мальчиков узнал, подслушав разговор старшего брата. Приключения друзей омрачаются, когда они начинают лучше понимать жестокость мира взрослых.

"Побег из Шоушенка" (1994)

Рейтинг одобрения: 90%

Драма Фрэнка Дарабонта входит во всевозможные списки лучших фильмов ХХ века, а в 1995 году она получила 7 номинаций на "Оскар". Фильм рассказывает о банкире Энди Дюфрейне (Тим Роббинс), осужденном в 1946 году за двойное убийство. Несмотря на заявление о своей невиновности, героя приговаривают к пожизненному заключению в государственной тюрьме Шоушенк. В заключении Энди знакомится с афроамериканцем Рэдом (Морган Фриман), который становится его проводником по ужасным реалиям тюремной жизни. Но герой не сдается: свободолюбие, проницательность и профессиональные навыки помогают ему бросить вызов системе.

"Мертвая зона" (1983)

Рейтинг одобрения: 90%

В культовом мистическом фильме Дэвида Кроненберга опять фигурирует город Касл-Рок в штате Мэн. Школьный учитель Джон Смит (Кристофер Уокен) попадает в аварию, просыпается от комы и обнаруживает, что получил экстрасенсорные способности. Открывшийся дар приносит ему немало проблем: сначала Джона просят помочь раскрыть серию убийств молодых девушек, и ужасающая правда приводит к новым смертям. Затем герой пытается спасти от смерти ученика, но попытки изменить будущее заканчиваются очередной трагедией. Но самым сложным испытанием для Смита становится его решение предотвратить глобальную катастрофу - третью мировую войну.

"Мизери" (1990)

Рейтинг одобрения: 90%

Триллер Роба Райнера рассказывает о популярном писателе Поле Шелдоне (Джеймс Каан), завершающего работу над последней книгой в цикле романов о Мизери. Он попадает в серьезную автомобильную аварию, но оказывается спасенным медсестрой Энни Уилкс (Кэти Бейтс). Женщина-затворница - большая фанатка Мизери, потому обнаружив, что Шелдон убил ее любимую героиню, она впадает в ярость и решает ему отомстить. Сыграв в фильме "Мизери", когда-то не слишком популярная Кэти Бейтс стала одной из немногих актрис, получивших "Оскар" за роль злого персонажа.

"1922" (2017)

Рейтинг одобрения: 89%

Триллер Зака Хилдитча основан на короткой повести Стивена Кинга "Тьма, - и больше ничего". История рассказана с точки зрения фермера Уилфреда Джеймса, который решается на убийство жены Арлетт ради ее земли. Но похоронив ее тело, он замечает, что его повсюду преследуют крысы. Постепенно жизнь Уилфреда начинает распадаться, и он решает, что призрак жены пытается ему отомстить.

"Оно" (2017)

Рейтинг одобрения: 86%

Ужасный клоун Пеннивайс из романа "Оно" пугает поклонников Кинга на протяжении десятилетий, но экранизация 2017 года стала по-настоящему оригинальной и успешной. Во многом это произошло благодаря серьезному и мрачному описанию реальности, в которой приходится существовать группе детей из городка Дерри. Преследуемые зловещим существом, дети сталкиваются со своими самыми большими страхами. Лишенные поддержки взрослых, они вступают в борьбу с Пеннивайсом.

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