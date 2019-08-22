Создатели хоррора "Оно" экранизируют еще один роман Стивена Кинга: что известно

Книга Стивена Кинга "Девочка, которая любила Тома Гордона" превратиться в фильм. Издание Variety сообщает, что адаптацию психологического триллера готовит кинокомпания Vertigo Entertainment, выпустившая хоррор “Оно” (2017) и его сиквел “Оно 2” (2019).

Роман "Девочка, которая любила Тома Гордона" вышел в 1999 году. Он рассказывает о 9-летней Трише, чья жизнь навсегда меняется в семейной поездке. Чтобы оправиться от бурного развода, мать Триши берет сына и дочь в пеший поход по Аппалачской тропе. Пытаясь отстраниться от постоянных ссор между матерью и братом, Триша отклоняется от маршрута и теряется в лесу. Девочка пытается найти дорогу назад, слушая трансляцию бейсбольных игр с участием ее любимого игрока Тома Гордона.

Дни проходят, и измученная голодом, обезвоживанием, усталостью и страхом Триша начинает галлюцинировать. Она воображает, что разговаривает с Томом Гордоном, и считает, что ее преследует сверхъестественный зверь по имени Бог потерянных.

Адаптацию книги в свое время готовил культовый режиссер Джордж Ромеро ("Ночь живых мертвецов", "Рассвет мертвецов"), но из-за его смерти в 2017 году проект отложили. Теперь фильм вернулся в производство, и продюсерская компания Ромеро "Sanibel Films" также участвует в съемках.

Хотя сценарист и режиссер "Девочки" еще не объявлены, Стивен Кинг настроен оптимистично.

"Я в восторге от того, что моя книга будет экранизирована, и в этом участвует компания Джорджа. Крис Форрест (вдова Ромеро) работала долго и упорно, чтобы помочь этому случиться", - сказал Кинг в своем заявлении.

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