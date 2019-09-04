RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Авторы "Игры престолов" впервые высказались о киноляпе с чашкой в кадре: говорят, не могли поверить

Шоураннеры чересчур сосредоточились на эмоциях актеров

среда, 4 сентября 2019, 14:20
читати статтю українською

Сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс впервые ответили на вопрос о громком киноляпе в одном из кадров 8 сезона - бумажном стакане актрисы Эмилии Кларк, который попросту забыли убрать со стола.

Как признались коллеги в интервью японскому изданию Star Channel, они долго не могли поверить, что так облажались. Но ведь никто не идеален, над ситуацией оставалось только смеяться.

"Мы так сосредоточились на эмоциях Дейенерис и Джона, что просто не заметили стакан на столе. Сначала я просто не мог в это поверить, потом смутился и подумал: "Как мы могли не увидеть его в кадре?" Но, в конце концов, мы решили, что это даже забавно. Это просто ошибка, над которой остается лишь посмеяться", - вспомнил Бениофф.

Не удивительно, что именно так зрители сериала и поступили. С момента выхода последней серии "Игры престолов" прошло уже три месяца, а его авторам до сих пор напоминают о киноляпах колкими мемами. Сами же сценаристы не принимают это близко к сердцу: "Все мы допускаем ошибки, потому что только бог делает все идеально", - добавили они.

Ранее в команде авторов уже объясняли киноляп, который назвали ошибкой. Дело в том, что в ходе съемок актриса Эмилия Кларк заказала на площадку травяной чай. Как стакан остался в кадре - история умалчивает.

  • Читайте также на The Lime, сколько компания Starbuck заработала на киноляпе "Игры престолов" с чашкой кофе. Анализ провело одно из PR-агентств США.
  • В сети появились любопытные графики, отображающие уровень удовлетворенности зрителей посезонным развитием сюжета в сериале "Игра престолов". Похоже, заключительная часть фэнтези-саги собрала худшие оценки за 8 сезонов.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Мы посмотрели "Оно-2" и составили список его сильных и слабых сторон: пригодится перед просмотром

5 сентября в Украине выходит фильм Оно 2 - отзывы, трейлер и описание фильма по Кингу Оно 2019

Что посмотреть в ожидании "Оно 2": лучшие экранизации Стивена Кинга по версии кинокритиков

Лучшие фильмы по романам Стивена Кинга - рейтинг кинокритиков

За Гран-при Венецианского кинофестиваля поборются сразу три украинских фильма

Украинский кинематограф на Венецианском кинофестивале будет представлен тремя работами, такими как "Атлантида", "Окрашенный птенец" и "Статис".

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: