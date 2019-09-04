Авторы "Игры престолов" впервые высказались о киноляпе с чашкой в кадре: говорят, не могли поверить

Сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс впервые ответили на вопрос о громком киноляпе в одном из кадров 8 сезона - бумажном стакане актрисы Эмилии Кларк, который попросту забыли убрать со стола.

Как признались коллеги в интервью японскому изданию Star Channel, они долго не могли поверить, что так облажались. Но ведь никто не идеален, над ситуацией оставалось только смеяться.

"Мы так сосредоточились на эмоциях Дейенерис и Джона, что просто не заметили стакан на столе. Сначала я просто не мог в это поверить, потом смутился и подумал: "Как мы могли не увидеть его в кадре?" Но, в конце концов, мы решили, что это даже забавно. Это просто ошибка, над которой остается лишь посмеяться", - вспомнил Бениофф.

Не удивительно, что именно так зрители сериала и поступили. С момента выхода последней серии "Игры престолов" прошло уже три месяца, а его авторам до сих пор напоминают о киноляпах колкими мемами. Сами же сценаристы не принимают это близко к сердцу: "Все мы допускаем ошибки, потому что только бог делает все идеально", - добавили они.

Ранее в команде авторов уже объясняли киноляп, который назвали ошибкой. Дело в том, что в ходе съемок актриса Эмилия Кларк заказала на площадку травяной чай. Как стакан остался в кадре - история умалчивает.

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В сети появились любопытные графики, отображающие уровень удовлетворенности зрителей посезонным развитием сюжета в сериале "Игра престолов". Похоже, заключительная часть фэнтези-саги собрала худшие оценки за 8 сезонов.

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