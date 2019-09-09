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Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в новом сезоне сериала "Корона"

Увидеть Железную Леди в исполнении Андерсон мы сможем уже в 2020 году

понедельник, 9 сентября 2019, 12:15
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Звезда "Секретных материалов" Джиллиан Андерсон сыграет в 4 сезоне сериала "Корона" роль молодой Маргарет Тэтчер. Новый сезон шоу, рассказывающего историю британской королевской семьи в середине ХХ века, выйдет на Netflix в 2020 году.

"Я так взволнована, что присоединилась к актерскому составу и съемочной группе "Короны" и получила возможность сыграть такую сложную и противоречивую женщину, - цитирует Андерсон издание Entertainment Weekly. - Тэтчер, несомненно, была грозной, но я наслаждаюсь, исследуя ее историю "под поверхностью". Смею сказать, что влюбляюсь в женщину-икону, которая, будь то любимая или презираемая, все же определила эпоху".

Маргарет Тэтчер, как известно, занимала пост премьер-министра Великобритании с 1979 по 1990 год, став не только первой женщиной, занявшей эту должность, и первым премьер-министром, продержавшимся на своей должности так долго. Железная Леди прославилась бескомпромиссной политикой и жестким стилем руководства, который позже назвали “тэтчеризмом”. Она была одним из самых влиятельных и узнаваемых политиков Европы.

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