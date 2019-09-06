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Питт проговорился о планах Тарантино выпустить расширенную версию "Однажды в Голливуде": что уже известно

Фильм может повторить судьбу "Омерзительной восьмерки"

пятница, 6 сентября 2019, 14:18
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Слухи о том, что Квентин Тарантино может выпустить расширенную версию своего нового фильма "Однажды... в Голливуде", как это было с "Омерзительной восьмеркой", ходят в сети уже давно. Сам режиссер избегает прямых ответов на этот вопрос, а вот Брэд Питт, судя по всему, решил, что скрывать здесь особо нечего.

Как пишет Variety, в интервью The New York Times актер, сыгравший в фильме роль каскадера Клиффа Бута, подтвердил, что Тарантино и правда подумывает о выпуске расширенной версии в виде мини-сериала.

"Это очень любопытная идея", - отметил Питт в беседе с журналистами. По словам актера, именно благодаря перевыпуску "Омерзительной восьмерки" в формате мини-сериала для Netflix, Тарантино удалось привлечь к проекту новую аудиторию, в частности, противников большого хронометража.

"В сериалах можно уделить больше времени сюжету и персонажам, показать все это под такими углами, какие не всегда рассмотришь в кино. Ведь значительную часть фильма часто вырезают, чтобы соблюсти определенные рамки. Поэтому идея Тарантино сделать "Омерзительную восьмерку" 4-серийным сериалом мне кажется очень интересной. Это лучшее из обоих миров: сам фильм продолжает существовать, но в многосерийный формат умещается больше материала", - добавил актер.

При этом Питт не стал вдаваться в подробности. Сколько вырезанного материала может войти в такую версию фильма "Однажды... в Голливуде", пока не известно. Даже приблизительные сроки возможного релиза тоже пока остаются тайной.

Опираясь на опыт с "Омерзительной восьмеркой", можно предположить, что релиз подзатянется, ведь вышла она на Netflix только этой весной, спустя три с лишним года после выхода в прокат полнометражной версии. По сюжету сериал оказался полнее и длился на 42 минуты дольше полнометражки.

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