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Умер актер сериалов "Беверли-Хиллз" и "Баффи": названа причина

Некоторое время Брайан Терк скрывал свой диагноз

понедельник, 16 сентября 2019, 14:40
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В США на 50-м году жизни умер актер Брайан Терк. Наиболее известными проектами с его участием стали сериалы "Беверли-Хиллз, 90210" и "Баффи - истребительница вампиров".

Как пишет Metro, более года назад у Терка диагностировали рак, однако эту новость он скрывал от близких и коллег. О болезни актера стало известно лишь прошлым летом, после чего приятели Терка тут создали специальный фонд помощи. Увы, побороть болезнь ему так и не удалось.

Сниматься в кино Терк начал в начале 90-х. За эти годы он сыграл около двадцати ролей, преимущественно персонажей второго плана. В фильмографии актера сегодня можно отыскать сериал HBO "Карнавал", эпизодические роли в картинах "Американский пирог-2", "Крокодил Данди в Лос-Анджелесе" и "Парк юрского периода: Затерянный мир".

Последним проектом для Терка стал сериал "Морская полиция: Лос-Анджелес" (2017). Близкие актера поблагодарили всех, кто поддерживал их семью эти месяцы морально и материально.

  • Ранее известный американский рок-музыкант Рик Окасек был найден мертвым в собственной квартире.
  • Умер знаменитый фотограф Питер Линдберг: его моделями были Кейт Мосс, Брэд Питт и Синди Кроуфорд.

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