RU  UA

Лайм

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Звезды и создатели "Игры престолов" ответили на критику 8 сезона

Самым неожиданным оказался ответ Кита Харингтона, который не смотрел финал

понедельник, 23 сентября 2019, 18:15
читати статтю українською

Несмотря на то, что многие фанаты остались недовольны финальным сезоном "Игры престолов", именно он получил премию "Эмми" как лучший драматический сериал 2019 года. На пресс-конференции после вручения наград актеров шоу спросили, как они справлялись с негативной реакцией зрителей. Самым оригинальным был ответ Кита Харингтона, который, как оказалось, попросту его не смотрел.

"Я до сих пор не видел шоу, - цитирует актера издание Esquire. - Вот как я справился с этими дискуссиями - не смотрел финальный сезон. Но я знаю, чего стоило его снять. Это было тяжело, и все мы вкладывали в него свою любовь, свои силы. Мы знали, что с точки зрения повествования все делаем правильно, потому что жили с этими персонажами в течение 10 лет. Споры не сильно на нас повлияли".

Эмилия Кларк, номинированная на лучшую женскую роль в драматическом сериале, также высказалась по поводу общественной критики.

"Знаете что? Это было очень лестно, потому что если кого-то настолько волнует, как должна была закончиться история и что должно было случиться с персонажами, это значит, что они его [сериал] любили", - заявила исполнительница роли Дейенерис Таргариен.

Игра престолов была номинирована на "Эмми" в 32 категориях и получила 12 наград, - больше, чем любой другой сериал, представленный на премии в 2019 году. Шоуранеры Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс в основном отмалчивались по поводу возмущения фанатов, хотя на пресс-конференции Вайс косвенно ответил на поставленный вопрос.

"Не нам решать, что зрители думают об этом, - сказал сценарист. - Надеюсь, что люди будут смотреть и полюбят сериал в будущем. Невозможно сказать, как все будет восприниматься через 10, 20 или даже 5 лет, ведь эти вещи так быстро меняются. Но так приятно, что мы достигли такого количества людей. Я надеюсь, что люди, которые сейчас слишком молоды, чтобы смотреть Игру престолов, вырастут, узнают о ней и посмотрят".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Marvel выпустил новый короткометражный мультфильм о Человеке-пауке: видео

Свин-паук мультфильм - смотреть онлайн короткометражный мультфильм Marvel про Человека-паука. Человек-паук Через вселенные 2 - дата выхода

В США умер актер из фильмов Тарантино "Джеки Браун" и "Убить Билла-2"

О смерти 80-летнего актера в Instagram сообщила его супруга

Поклонников "Игры престолов" возмутил самый масштабный спойлер финала на Эмми-2019

Церемония вручения премий "Эмми" состоялась в ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: