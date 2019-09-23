Звезды и создатели "Игры престолов" ответили на критику 8 сезона

Несмотря на то, что многие фанаты остались недовольны финальным сезоном "Игры престолов", именно он получил премию "Эмми" как лучший драматический сериал 2019 года. На пресс-конференции после вручения наград актеров шоу спросили, как они справлялись с негативной реакцией зрителей. Самым оригинальным был ответ Кита Харингтона, который, как оказалось, попросту его не смотрел.

"Я до сих пор не видел шоу, - цитирует актера издание Esquire. - Вот как я справился с этими дискуссиями - не смотрел финальный сезон. Но я знаю, чего стоило его снять. Это было тяжело, и все мы вкладывали в него свою любовь, свои силы. Мы знали, что с точки зрения повествования все делаем правильно, потому что жили с этими персонажами в течение 10 лет. Споры не сильно на нас повлияли".

Эмилия Кларк, номинированная на лучшую женскую роль в драматическом сериале, также высказалась по поводу общественной критики.

"Знаете что? Это было очень лестно, потому что если кого-то настолько волнует, как должна была закончиться история и что должно было случиться с персонажами, это значит, что они его [сериал] любили", - заявила исполнительница роли Дейенерис Таргариен.

Игра престолов была номинирована на "Эмми" в 32 категориях и получила 12 наград, - больше, чем любой другой сериал, представленный на премии в 2019 году. Шоуранеры Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс в основном отмалчивались по поводу возмущения фанатов, хотя на пресс-конференции Вайс косвенно ответил на поставленный вопрос.

"Не нам решать, что зрители думают об этом, - сказал сценарист. - Надеюсь, что люди будут смотреть и полюбят сериал в будущем. Невозможно сказать, как все будет восприниматься через 10, 20 или даже 5 лет, ведь эти вещи так быстро меняются. Но так приятно, что мы достигли такого количества людей. Я надеюсь, что люди, которые сейчас слишком молоды, чтобы смотреть Игру престолов, вырастут, узнают о ней и посмотрят".

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