Золото, шелк и декольте: лучшие наряды звезд на церемонии вручения премии Эмми-2019

23 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения телевизионной премии "Эмми-2019". В этом году на лиловой ковровой дорожке театра Microsoft звезды блистали в ослепительных нарядах с эффектом металлик, сказочных платьях из атласа и струящегося шелка. Lime выбрал 10 самых эффектных образов, которые привлекли к себе больше всего внимания.

Настоящей звездой вечера стала звезда "Игры престолов" Гвендолин Кристи в наряде от Gucci. В социальных сетях ее платье успели сравнить с одеждами Иисуса, и мы не станем спорить, что выглядела актриса воистину божественно.

Гораздо более лаконичное, но эффектное платье с ошеломительным декольте выбрала Эмилия Кларк. Темно-синий наряд от Valentino 32-летняя актриса дополнила массивными роскошными серьгами.

Изящно и соблазнительно выглядела на церемонии награждения "Эмми" звезда сериала "Эйфория" Зендая. Ее выбор остановился на зеленом платье с корсетом от Vera Wang. Бриллиантовый браслет на запястье придал образу 23-летней актрисы настоящего голливудского лоска.

Лиловая ковровая дорожка позволила звездам смело экспериментировать с оттенками красного и розового, не опасаясь слиться с фоном. Лучше всего это получилось у актрисы и певицы Мэнди Мур в наряде от Brandon Maxwell.

Мерцающее золотое платье винтажного кроя от Gucci великолепно смотрелось на актрисе и режиссере сериала "Матрешка" Наташе Лионн.

Роскошно и элегантно на церемонии выглядела звезда "Игры престолов" Софи Тернер в пудровом атласном платье Louis Vuitton. Образ актриса дополнила бриллиантовым ожерельем, в котором сверкали 640 драгоценных камней.

Розово-фиолетовое платье певицы Healsey от Rami Kadi сделало ее похожей на сказочную принцессу.

Черно-белый наряд оскароносной актрисы Виолы Дэвис от Alberta Ferretti выглядел так, будто она соединила два роскошных платья в одно. Стоит признать, что такое сочетание оказалось более чем удачным.

Черное платье с пышной юбкой от Christian Dior, красная помада и жемчужное ожерелье - все, что потребовалось 50-летней Наоми Уоттс, чтобы еще раз доказать: классика всегда актуальна.

Британская актриса Джоди Комер в белоснежном платье от Tom Ford стала воплощением лаконичной элегантности и стиля, которым прославились наряды американского дизайнера. Даже без броских украшений и экстравагантных деталей ее образ оказался запоминающимся и эффектным.

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