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Вышел первый трейлер сериала "Война миров" по роману Герберта Уэллса

Действия сериала будут разворачиваться в Англии начала ХХ века

понедельник, 30 сентября 2019, 11:55
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Канал BBC представил первый трейлер сериала "Война миров". Новая экранизация классического научно-фантастического романа Герберта Уэллса расскажет об атаке пришельцев на Англию начала ХХ века. Главные роли в шоу достались Рейфу Споллу ("Игра на понижение", "Зомби по имени Шон") и Элеоноре Томлинсон ("Полдарк", "Колетт").

Сериал, снятый в Ливерпуле, был адаптирован сценаристом Питером Харнессом и режиссером Крейгом Вивейросом. Релиз его запланирован на осень 2019 года, но точная дата пока не названа.

В отличие от фильма Стивена Спилберга 2005 года и других адаптаций классики Герберта Уэллса, действия сериала BBC будут разворачиваться в Англии, а не в Америке. Главные герои - Джордж и его партнерша Эми - попытаются бросить вызов страху и начать борьбу против инопланетного террора.

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Раздел: ЛаймКино
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