В Украине снимут фильм о массовых расстрелах в Бабьем Яру

Режиссер фильма "Донбасс" Сергей Лозница снимет фильм о массовых расстрелах в Бабьем Яру в Киеве.

Об этом он рассказал в беседе с журналистами после вручения ему Государственной премии имени Александра Довженко, пишет Укринформ.

Как отметил Лозница, изначально ему предлагали снимать картину в двух других странах, но он отказался от предложений. Фильм об истории Бабьего Яра Лозница назвал "делом всей его жизни".

"Мы планируем снимать эту картину в следующем году. В июне-месяце начинаем. И дальше все будет зависеть в том числе и от Украины, насколько сможет участвовать в этом. Но я буду в любом случае снимать в Украине. Нам предлагали снимать картину не здесь, но я отказался и от первого, и от второго предложения", - рассказал режиссер.

По словам Лозницы, проект существует уже шесть лет. Есть к нему и готовый сценарий. Бюджет фильма составит 5 млн евро. Последние полтора года режиссер занимается вопросами финансирования, проводит работы в архивах и отбирает локации для съемок.

В своей работе Лозница намерен использовать уникальную хронику, которая также была найдена в архиве и уже монтируется. Фильм будет черно-белым: "Я попробую создать иллюзию того, что это хроника та, которая была найдена. Это будет игровая картина, созданная таким образом, чтобы эмоции человека, который смотрит картину, были очень глубокими. Я хочу, чтобы люди пережили тот ужас, который произошел здесь, в нашем городе", - добавил режиссер.

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