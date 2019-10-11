Рождение блокбастера: каким получился фильм "Захар Беркут" по повести Ивана Франко

9 октября в Киеве состоялась премьера нашумевшего фильма "Захар Беркут", основой для которого стала одноименная повесть Ивана Франко. Lime посмотрел новинку и делится свежими впечатлениями.

Кто снял фильм "Захар Беркут" и сколько это стоило?

Идея превратить популярную повесть Франко в исторический экшен принадлежит генеральному продюсеру Егору Олесову. Для этого он объединился со сценаристом Ярославом Войцешеком, который разработал черновой вариант сценария. Проект победил в конкурсном отборе Госкино и получил финансирование в размере 29,8 млн гривен. Общий бюджет фильма при этом составил 113,5 млн гривен, - все благодаря копродукции с США.

Совместно с американскими продюсерами Олесов решил запустить "Захара Беркута" в международный прокат. Именно поэтому фильм снят на английском языке, а главные роли в нем исполнили американские и британские актеры. Таже это позволило продать права на показ в США, Францию, Италию, Испанию, Японию, Южную Корею и Индию.

Над проектом работали два режиссера: Ахтем Сейтаблаев ("Киборги") отвечал за сюжетную часть фильма, а американец Джон Винн - за экшн и коммуникацию с актерами. Чтобы сделать историю более простой и понятной для западной аудитории, создатели также привлекли американского сценариста Ричарда Роната.

Кто сыграл главные роли в фильме "Захар Беркут"?

Зарубежных звезд А-класса в "Захаре Беркуте" зритель не увидит, но создателям все же удалось привлечь актеров, в послужном списке которых есть узнаваемые работы. Главная роль досталась Роберту Патрику ("Терминатор 2: Судный день", "Факультет", "Дети шпионов").

Его идеологического противника Тугара Вовка сыграл Томми Флэнаган ("Без лица", "Гладиатор", "Город грехов", "Стражи Галактики 2").

Роль младшего сына Захара Беркута Максима отдали Алексу Макниколлу, который сыграл 17-летнего Дика Чейни в байопике "Власть" с Кристианом Бэйлом и Питера Стэндалла в сериале "13 причин почему".

Возлюбленную Максима и дочь Тугара Вовка Мирославу сыграла 28-летняя британская актриса Поппи Дрейтон, появлявшаяся в эпизодах "Аббатства Даунтон" и "Чисто английского убийства".

Среди других иностранных актеров Элисон Дуди в роли Рады, Рокки Майерс в роли Ивана Беркута и Оливер Тревена в по-настоящему запоминающейся роли вояки Богуна.

Украинские актеры говорящих ролей в "Захаре Беркуте", к сожалению, не получили: Андрей Исаенко сыграл немого кузнеца Петра, Олег Волощенко - молчаливого убийцу Гарда, а Алина Коваленко - тихую жену Ивана Росану.

Чем сюжет фильма Захар Беркут отличается от повести Ивана Франко?

Эпичная повесть Франко - идеальный исходный материал для исторического экшена. Она рассказывает о подвиге небольшой карпатской общины тухольцев, которые столкнулись с предательством местного боярина Тугара Вовка и нашествием монгольского войска под командованием полководца Бурунды.

Тугар Вовк, которому князь Данило подарил земли тухольцев, хочет узурпировать власть, но свободное племя отказывается ему подчиняться. После убийства искалеченного Митька Вояки, ставшего свидетелем перехода Тугара Вовка на сторону монголов во время битвы на реке Калке (1223), община грозится отомстить боярину, и вместе с дочерью Мирославой он бежит к своим покровителям. Вскоре предатель соглашается сопровождать десятитысячное войско захватчиков на тухольский перевал, и во время стычки с врагом Максим, сын местного старейшины Захара Беркута, попадает в плен. Лидер общины, в свою очередь, решает затопить долину, где обосновался враг. В обмен на спасение Бурунда предлагает освободить Максима, но ему отказывают. Тогда монгольский полководец решает убить юношу, но Тугар Вовк спасает его ради дочери.

Сценаристы "Захара Беркута" сохранили ключевые события и идею повести, сделав акцент на романтических отношениях Максима и Мирославы. Ради драматизма в фильм также добавили несколько сюжетных линий, которых не было в повести. Они, впрочем, мало влияют на ход событий и не добавляют истории веса.

Плюсы и минусы фильма "Захар Беркут"

Украинская литература хранит огромное количество эпических сюжетов, которые могли бы стать основой для масштабного и захватывающего кино. Но исторический экшен - дорогой жанр, и работать с ним можно лишь при наличии хороших постановщиков, декораторов, костюмеров, гримеров, хореографов боевых сцен, внушительной массовки и актеров, чья игра не будет вызывать у зрителей желания закрыть глаза и уши. В этом плане создатели Захара Беркута поступили грамотно, объединившись с американскими продюсерами. В конце-концов, история кинематографа не знает исторических блокбастеров, которые стоили бы 28,9 млн гривен, выделенных Госкино.

Учитывая бюджет фильма - все еще несоизмеримо маленький по меркам Голливуда - команда действительно постаралась сделать развлекательное кино, которое может привлечь аудиторию и, что немаловажно, понравиться ей.

Да, "Захар Беркут" состоит из штампов, которые зрители уже неоднократно видели в фильмах "300 спартанцев", "Троя", "Храброе сердце" и сериале "Игра престолов". Но публика любит эти штампы, и на премьере фильма то и дело срывалась на аплодисменты, встречая знакомые сцены и сюжетные ходы.

Шутливые перепалки сыновей Захара Беркута, история любви Максима и Мирославы, отношения в их семьях, внешность, наряды, характеры и диалоги героев, - все это насквозь пропитано Голливудом. Киевская Русь при этом прописана пунктирно, и о том, что история происходит в Карпатах, порой напоминают лишь сами горы, привлекательно зеленеющие на фоне. Но едва ли все это можно назвать критическим недостатком: подобное коммерческое кино снимают в самых разных странах, и его появление в Украине оставалось лишь вопросом времени.

Нельзя сказать, что режиссер и сценаристы забыли о том, что "Захар Беркут" - украинский фильм. В него поместили актуальную идею, что договариваться с захватчиком нельзя, а ради защиты общины порой приходится жертвовать сыновьями. Кроме того, фильм сопровождается нарративом - прямыми цитатами из повести Франка, которые также встретили теплый отклик у зрителей.

"Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на се! Доки будете жити в громадськім порядку, дружно держатися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас", - читает нарратор, и зал отвечает на это бурными аплодисментами.

"Захар Беркут" не лишен недостатков. Рваный монтаж батальных сцен часто мешает понять, кто и с кем дерется, излишне свободное и современное поведение героев хоронит атмосферу средневековья, а шаблонные сцены порой вызывают неловкую улыбку. Но все же это новое явление для украинского кинематографа, и если проект станет коммерчески успешным, есть все шансы, что индустрия начнет развиваться более динамично, экспериментировать с жанрами, темами и сюжетами, не жертвуя при этом аутентичностью.

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