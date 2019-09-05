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"Заборонений", но удобный для всех: личный взгляд на фильм о жизни поэта-диссидента Стуса

5 сентября в массовый прокат выходит украинский байопик "Заборонений"

Юрий Сомов четверг, 5 сентября 2019, 14:20
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5 сентября в массовый прокат выходит украинский байопик "Заборонений". В основе сюжета - жизнь и деятельность поэта-диссидента Василия Стуса, за которую он был репрессирован советской властью и отбывал срок в колонии строгого режима "Пермь-36" вплоть до своей смерти. Мы посмотрели его раньше и предлагаем краткое субъективное мнение о фильме, к которому еще до премьеры накопилось немало вопросов. Получены ли ответы? Похоже, что да.

В работе Романа Бровко и сценаристов Артемия Кирсанова и Сергея Дзюбы наблюдается один очень скверный, но весьма популярный сегодня подход к делам культурным и не только. Заключается он в попытке усидеть сразу на двух стульях, только в ситуации с фильмом "Заборонений" таких табуреток три: это желание и возможность отметиться на еще живой волне "ура-патриотизма" проходным проектом (А), сделать его таким, чтобы вроде как и правду рассказать (Б), но и угодить, как выразился вчера режиссер, "сильным мира сего" (В). Но давайте с хорошего и с минимальным количеством спойлеров по сюжету.

"Доярка из Хацапетовки" - пожалуй, слишком резкая оценка, озвученная ранее журналистом Вахтангом Кипиани. Как минимум по той причине, что "Заборонений" - далеко не худший украинский фильм, даже если присматриваться в рамках последнего года. Да, он одноразовый и довольно пресный; диалогами, картинкой и саундтреками похожий на многие другие подобные фильмы; там есть чудаковатые парики и сцены, которым ты не веришь, но в целом он вполне остается пригодным для просмотра. Он неплохо снят, местами - живой, но довольно мягкой и не режущей глаз камерой. В нем есть актерская игра, пусть не всегда даже у самого Дмитрия Ярошенко (Стус), но есть эмоции и живые лица, есть правдоподобные слезы. В остальном же все напоминает беглый пересказ материала из Википедии с попыткой примеси какой-то низкопробной голливудщины, которая совершенно не делает сюжет ни сильнее, ни интереснее.

"Василю, ты говориш про те, про що мільйони мовчать", - говорит поэту в кадре его супруга. С момента событий, описанных в сюжете, прошло более 40 лет. Почти 30 из них уже нет ни советской власти, ни идеологии. При этом вокруг фильма о рвении к свободе, правде, о правах человека и его достоинстве остаются недосказанности. А иначе нельзя, потому что "заборонений" легко может перекочевать из названия в статус. Забавно, не правда ли?

Выступая перед гостями допремьерного показа, авторы картины усердно подчеркивали, что "Заборонений" - фильм художественный, фильм ознакомительный, мол, не для экспертов. В такой форме он якобы будет полезным и легким для восприятия школьниками и студентами, которые только начинают знакомиться с биографией и деятельностью Стуса. Хорошо, но здесь возникает вопрос - как сильно для этого можно замахнуться косой на историю и факты, и на чем стоит расставлять акценты для ознакомления. Потому что в данном случае беглая история лишь поверхностно раскрывает явление шестидесятников, а насыщенную отчаянием, публичными протестами и арестами деятельность поэта сводят к стычкам с милицией или спорам об украинском языке с коллегами и прихвостнями системы. Так же косвенно авторы включают в ленту и само творчество поэта, которое запрещалось годами и грозило подпольным издательствам тюрьмой. А теперь о стульях...

Естественно, похожим образом показан и фрагмент, к которому еще до выхода фильма было больше всего вопросов - закрытый суд на Стусом, адвокатом которого назначили Виктора Медведчука. Сцена в фильме действительно есть, стоит заметить, создали для нее даже похожий внешний образ юриста. Вот только сглажена она по максимуму и длится всего несколько минут, в течение которых "защитник" без имени просто перекладывает всю ответственность на суд, повторяя одну и ту же фразу - "на розгляд суду". И здесь вспоминается цитата "великих" - "чтоб не воняли".

В свою очередь, режиссер Бровко называет это "компромиссом между активной общественностью, которая выступала за ее сохранение, и "сильными мира сего". Авторам якобы пришлось балансировать, а иначе фильм мог бы оказаться под запретом. Вот так и живем.

Фильм "Заборонений" отлично впишется в программы украинских каналов, где его можно будет посмотреть с бутербродами и рекламой. Вряд ли зритель пропустит что-то важное, если даже отвлечется на какие-то свои дела, потому что по большей мере все это он уже видел.

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