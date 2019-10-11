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Звезда блокбастера "Капитан Марвел" хочет сделать фильм о женщинах-супергероях

Бри Ларсон и другие актрисы Marvel обратились к главе студии с интересным предложением

пятница, 11 октября 2019, 14:32
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Исполнительница главной роли в блокбастере "Капитан Марвел" Бри Ларсон сказала, что актрисы Marvel "страстно" хотят сделать фильм о женской команде супергероев. Издание Variety пишет, что она и ее коллеги уже говорили об этом с главой Marvel Кевином Файги.

В фильме "Мстители: Финал" есть сцена, в которой Человека-паука, убегающего с перчаткой Таноса, спасает группа женщин-супергероев: Капитан Марвел (Бри Ларсон), Алая Ведьма (Элизабет Олсен), Пеппер Поттс (Гвинет Пэлтроу), Валькирия (Тесса Томпсон) и Окойе (Данай Гурира). В новом интервью Ларсон ясно дала понять, что хочет, чтобы этот момент и идея объединения героинь Marvel были не просто одноразовой сценой.

"Многие актрисы из Marvel подошли к Кевину Файги и сказали: "Мы вместе хотим сделать это". Понятия не имею, что из этого выйдет. Знаете, я не отвечаю за будущее Marvel, но это то, чего мы страстно хотим, что мы любим. И мне кажется, что достаточно людей в мире говорят, что хотели бы этого. Может быть, это произойдет", - сказала Ларсон.

Сегодня Marvel сосредоточены на том, чтобы рассказывать истории, ориентированные на женщин. Первым фильмом Кинематографической вселенной, в котором главной героиней стала женщина, стал "Капитан Марвел", собравший более миллиарда долларов в мировом прокате. Следующий релиз - "Черная Вдова" о приключениях Наташи Ростовой (Скарлетт Йоханссон), который выйдет в мае 2020 года.

На фестивале Comic Con в Сан-Диего Кевин Файги также объявил, что Натали Портман вернется во франшизу "Тор" вместе с Крисом Хемсвортом и Тессой Томпсоном, чтобы сыграть Женщину-Тора из популярной арки комиксов. Среди других проектов - сериалы "Алая Ведьма", "Женщина-Халк" и "Мисс Марвел", которые в настоящее время находятся в разработке.

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