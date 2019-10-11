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Во Франции снимут комедию об ограблении Ким Кардашьян в Париже

Фильм будет основан на графической новелле "Неделя мода", который выйдет во Франции в 2020 году

пятница, 11 октября 2019, 13:35
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Французский художник комиксов и режиссер Жоанн Сфар недавно завершил графическую новеллу "Неделя моды", вдохновленную громким ограблением Ким Кардашьян ее гостиничном номере в Париже в 2016 году. Сфар также разрабатывает фильм по мотивам этого инцидента, сообщает Variety.

По словам автора, фильм станет комедией, исследующей темы феминизма, мужественности и патриархата в современном обществе. Картина под названием Неделя моды будет посвящена теме насилия в отношении женщин, отношениям между очень богатыми и менее богатыми людьми, миру моды и столкновением фигур нового и старого миров.

Сюжет фильма завязан вокруг группы пожилых воров, которые планируют ограбить известную и влиятельную женщину во время ее поездки в Париж. Они окажутся втянутыми в вихрь Недели моды во французской столице.

Напомним, что в 2016 году Кардашьян Уэст была ограблена под дулом пистолета в гостиничном номере в Париже. Злоумышленники украли ее драгоценности, включая обручальное кольцо. Материальный ущерб звезды реалити-шоу Семейство Кардашьян оценивается в миллионы долларов. В 2018 году в ограблении были обвинены 10 человек.

По словам Сфара, фильм будет сниматься в основном на французском языке и соберет международный актерский состав. Он добавил, что не будет стремиться показать в комедии двойника Кардашьян, а скорее запечатлит образ звезды реалити-шоу.

Ранее Сфар написал сценарии и снял фильмы "Дама в машине с очками и пистолетом" и "Генсбур: героическая жизнь", получив три награды "Сезар", в том числе за лучший дебютный фильм. Он наиболее известен благодаря комиксами "Кот раввина" и их анимационной адаптации, удостоенной "Сезара".

Графический роман "Неделя моды" выйдет во Франции в марте 2020 года.

  • Ранее в сети опубликовали фотографии впечатляющего автопарка сестры Ким Кардашьян, 22-летней модели и бизнес-вумен Кайли Дженнер. В ее коллекции есть Rolls-Royce самых разных оттенков и великолепный Bugatti Chiron

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