Сериал "Корона": появились первые фото Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер

В сети появились первые фотографии актрисы Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер. Звезда "Секретных материалов" играет первую британскую женщину премьер-министра в 4 сезоне сериала "Корона".

51-летнюю Андерсон заметили в парике и синем костюме оттенка, который предпочитала носить умершая в 2013 году Тэтчер. Сходство актрисы с Железной леди бросается в глаза.

Папарацци сфотографировали Джиллиан Андерсон, когда она сходила с копии королевской яхты "Британия", на которой в 1985 году Тэтчер прибыла на Багамы для встречи с лидерами Содружества наций. Съемки сцены проходили в Испании. Также к Андерсон присоединился Чарльз Эдвардс, который играет Мартина Чартериса, придворного королевы Елизаветы II.

Известно, что в тот день Тэтчер разозлила королеву, выступив против введения санкций против ЮАР из-за режима апартеида - официальной политика расовой сегрегации, проводившаяся правившей в стране Национальной партией вплоть до 1994 года.

О том, что Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер, стало известно в сентябре. В своем заявлении актриса отметила, что рада возможности сыграть такую "сложную, противоречивую и грозную женщину".

"Корона" - один из самых дорогих сериалов в истории телевидения. На съемки первого сезона было потрачено колоссальные 156 миллионов долларов.

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