Пути разошлись: принц Гарри рассказал о сложных отношениях с братом Уильямом

В новом документальном фильме о поездке принца Гарри и Меган Маркл в Африку герцог Сассекский подтвердил слухи о том, что между ним и принцем Уильямом возникли разногласия. Гарри признался, что сегодня пути братьев разошлись.

Издание Page Six пишет, что с 2018 года Букингемский дворец усиленно отрицал конфликт братьев, хотя в октябре 2019 года герцога и герцогиню Сассекских удалили из числа руководителей Королевского фонда, основанного Гарри и Уильямом 10 лет назад. Теперь Гарри рассказал, что в отношениях с братом бывают "плохие дни", а их с женой положение в Великобритании стало таким сложным, что они хотели переехать за границу.

На вопрос об отношениях со старшим братом, который, по слухам, считает, что Гарри слишком быстро вступил в брак, герцог ответил: "Мы братья, и всегда будем братьями. Конечно, сейчас наши пути разошлись, но я всегда буду рядом с ним, и, насколько я знаю, он всегда будет рядом со мной. Мы не видимся столько, сколько привыкли, потому что очень заняты, но я его очень люблю, и большинство слухов создано из ничего. У братьев бывают и хорошие дни, и плохие".

Принц Гарри также рассказал, что воспоминания о том, как СМИ атаковали его мать, покойную принцессу Диану, все еще преследует его.

"Это рана, которая не заживает. Каждый раз, когда я вижу камеру, каждый раз, когда слышу щелчок, каждый раз, когда вижу вспышку, я возвращаюсь в прошлое. В этом смысле это худшее напоминание о ее жизни, а не лучшее, - говорит Гарри. - Все, что моя мама пережила и что с ней случилось, невероятно важно. Я не параноик, но я просто не хочу повторения прошлого".

Напомним, что в октябре принц Гарри обвинил британские таблоиды в безжалостной кампании против Меган Маркл.

"Я потерял мать и теперь я вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил", - заявил он.

Меган Маркл в документальном фильме также рассказала о давлении, с которым сталкивается ежедневно с тех пор, как стала женой Гарри.

"Когда я впервые встретила Гарри, мои друзья из США были счастливы, потому что я была счастлива. Но мои британские друзья были уверены, что я не должна этого делать, потому что "британские таблоиды разрушат мою жизнь". Поскольку я американка, я очень наивно не понимала этого. Это трудно, - сказала герцогиня. - Я никогда не думала, что будет легко, но думала, что это будет справедливо. С этим действительно трудно примириться".

Ранее принц Гарри и Эд Ширан записали забавное благотворительное видео в честь Дня психического здоровья. В нем Ширан шутит о рыжих, а Гарри говорит о помощи ближним.

Принц Гарри и Меган Маркл показали сына Арчи: в сети снова спорят, на кого же похож юный герцог.

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