Сергей Бабкин появится в новом украинском фильме, но в таком гриме его не узнать: фото

Украинский музыкант Сергей Бабкин получил роль в кино. Певец снялся в исторической драме "Черный ворон", где перевоплотился в мистического отшельника Варфоломея.

В фильме он изображен как вечный гайдамак, ведет аскетический образ жизни и живет в подвалах Мотронинского монастыря, который в свое время был укрытием повстанцев. Он проводит туннелями холодноярцев, спасая им жизнь.

"Мне очень приятно, что меня пригласили присоединиться к команде полнометражного фильма "Черный ворон", который воспроизводит одну из самых драматических страниц новейшей истории Украины. Надеюсь, зрители получат удовольствие от нашей работы, это будет главная награда", - поделился эмоциями музыкант.

В кадре Бабкин изменился до неузнаваемости: у него длинные растрепанные волосы, небрежная борода и огромный шрам на лице, закрывающий глаз. Над созданием образа работала целая команда гримеров.

В широкий прокат картина "Черный ворон" выйдет 5 декабря 2019 года.

Ранее Сергей Бабкин снялся в украинской комедии "11 дітей з Моршина", а также написал песню, которая прозвучала в этой картине. В фильме также снялись дети музыканта и супруга Снежана.

Сергей Бабкин во время своего концерта в Киеве подготовил зрителям настоящий сюрприз - дуэт со своей любимой женой. Для Снежаны это был дебют на музыкальной сцене.

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