Ваша любовь заряжает: Сергей Бабкин растрогал дуэтом с женой

Украинский музыкант Сергей Бабкин во время своего концерта в Киеве подготовил зрителям настоящий сюрприз - дуэт со своей любимой женой Снежаной.

Супруги впервые исполнили вместе песню "Напиши меня". Для Снежаны это был дебют на музыкальной сцене (видео смотрите на странице ниже).

"Это был клубок чувств, эмоций, переживай, волнения, который сплетался с восхищением, наслаждением и глобальным удовлетворением!! Я так счастлив, что это случилось! Снеж, я обожаю тебя! В жизни с тобой легко, уютно и тепло, а на сцене – это глоток чистого воздуха", - поделился эмоциями Сергей.

"Спустя 3 года после выхода альбома, я решилась выйти с СБ на сцену и спеть! Спасибо, Бабкин, что уговорил. Я получила огромный опыт и наслаждение", - написала Снежана.

Поклонники пары с восторгом приняли дуэт и написали много теплых слов в комментариях под видео.

"Невероятно душевный дуэт", "Такая гармония и умиротворенность", "Как же это душевно и красиво", "Ваша любовь заряжает", "Дуэт любви", "Это просто волшебство какое-то! Полный восторг", "Плачу", "Это так красиво, мурашки", "Это Божественное выступление! Ваша пара вдохновляет на создание идеальных отношений!", - восхищаются фанаты.

Напомним, что Сергей и Снежана Бабкины вместе уже 12 лет. Супруги воспитывают троих детей - 12-летнего сына Артура, 8-летнюю Васелину и четырехмесячного Елисея. Также у музыканта есть сын Илья от первого брака.

Украинский музыкант Сергей Бабкин презентовал клип на свою новую песню "Єви і Адами", в котором снял свою любимую жену, танцовщицу Снежану.

Сергей Бабкин откровенно рассказал о кризисном периоде в браке со Снежаной, который едва не закончился разводом.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.