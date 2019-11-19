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В России снимут комедию об Украине с двойником Зеленского из местного автосервиса

Каких-либо подробностей о фильме, его авторах или сюжете пока нет

вторник, 19 ноября 2019, 15:00
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В России якобы намерены снять комедию об Украине, в которой появится и новоизбранный президент Владимир Зеленский. На роль гаранта продюсеры рассматривают бывшего работника одного из автосервисов Москвы Умида Исабоева. Недавно фотографии и внешность мужчины активно обсуждались в соцсетях.

Об этом сам Исабоев рассказал в беседе с Телеграм-каналом Mash. При этом ни подробностей сценария, ни имена авторов мужчина раскрывать не стал.

Умид Исабоев родился в Узбекистане, работал автомаляром в Москве, хотя утверждает, что всю жизнь мечтал быть комиком. Заметив свое сходство с лидером юмористической студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, якобы даже напрашивался в состав. Когда же Зеленский стал президентом Украины, Исабоев предлагал взять его в Comedy Club, где уже есть двойник лидера РФ Владимира Путина (Дмитрий Грачев).

По словам Исабоева, он с удовольствием принял предложение попробовать себя в роли Зеленского, но ему якобы еще предстоит подписать контракт с продюсерами.

  • Как стало известно ранее, двойника Владимиру Зеленскому после его победы на выборах подыскали и в "95 Квартале". Пародистом гаранта в команде юмористов стал актер и комик Юрий Великий.

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